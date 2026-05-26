Qeveria në detyrë ndan 2 milionë euro për “linjat e fluturimit për destinacionet që shërbejnë mërgatën”
Qeveria në detyrë ka mbajtur mbledhjen e saj të 21-të me radhë, të zhvilluar në formë elektronike, në të cilën ka miratuar disa vendime me karakter buxhetor dhe mbështetës për aktivitete ndërkombëtare dhe institucionale.
Në kuadër të vendimeve të marra, Qeveria ka ndarë 2 milionë euro për zbatimin e Masës 4.5 “Mbështetja e Mërgatës”, pjesë e Pakos së Ringjalljes Ekonomike, me qëllim mbështetjen e linjave të fluturimit drejt destinacioneve që shërbejnë diasporën e Kosovës.
Po ashtu, ekzekutivi ka ndarë mjete buxhetore për disa subjekte dhe organizata, me synim promovimin e Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Për Shoqatën e Matematikanëve të Kosovës janë ndarë 8 mijë euro për pjesëmarrje në Olimpiadën e 67-të të Matematikës, e cila do të mbahet më 21 korrik 2026 në Shangai të Kinës.
Ndërkohë, për “Kosova Global Talent Center” janë ndarë 70,876.79 euro për pjesëmarrjen e 26 nxënësve në finalen e NEO Science Olympiad, që do të zhvillohet në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë muajit korrik 2026.
Gjithashtu, Shoqatës së Kimistëve të Kosovës i janë ndarë 3,500 euro për pjesëmarrje në Olimpiadën Ndërkombëtare të Kimisë 2026, e cila do të mbahet në Tashkent të Uzbekistanit nga data 10 deri më 19 korrik 2026.
Në këtë mbledhje është miratuar edhe lista e anëtarëve potencialë të Komisionit të Pranimit për Ministrinë e Punëve të Brendshme.