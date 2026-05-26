Abdixhiku e Osmani te familja e veteranit të UÇK-së dhe themeluesit të LDK-së
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, së bashku me ish-presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, kanë vizituar familjen Llapashtica gjatë natës së Bajramit.
Përmes një postimi, Abdixhiku bëri të ditur se pas një dite të mbushur me takime, ata qëndruan në familjen e Rizah Llapashticës, të cilin e vlerësoi si një nga themeluesit e LDK-së në Degën V dhe veteran të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Sipas Abdixhikut, Rizah Llapashtica është një figurë që “ka qëndruar pranë Kosovës në kohët më të vështira, me besim, përkushtim e sakrificë”.
Ai po ashtu vlerësoi suksesin e familjes Llapashtica në diasporë, duke theksuar se djemtë e familjes, të vendosur në Hamburg të Gjermanisë, kanë ndërtuar biznese të suksesshme që punësojnë mbi 300 punëtorë.
“Kjo është një histori pune, përkushtimi e dinjiteti, që na kujton se shqiptarët tanë, kudo që janë, dinë të ndërtojnë, të krijojnë e të ecin përpara”, ka shkruar Abdixhiku.
Në fund, kreu i LDK-së falënderoi familjen për mikpritjen dhe besimin e vazhdueshëm ndër vite.