Treni dhe minibusi shkollor përplasen në Belgjikë, disa të vdekur
Disa persona humbën jetën kur një tren goditi një minibus shkolle që mbante shtatë fëmijë në Belgjikën veriore të martën, thanë zyrtarët.
Dy burime i thanë agjencisë së lajmeve AFP se kishte disa viktima midis atyre në minibus pas përplasjes në një kryqëzim hekurudhor në fshatin Buggenhout, transmeton Telegrafi.
Media belge tregoi imazhe të një minibusi të dëmtuar rëndë të shtrirë në një anë në një rrugë pranë një linje hekurudhore, me tenda të ngritura nga punonjësit e emergjencës përreth.
Një zëdhënëse e policisë i tha medias se shtatë fëmijë, një mbikëqyrës dhe një shofer ishin në minibus.
E pyetur nga AFP, policia belge refuzoi të konfirmonte numrin e viktimave nga incidenti.
"Përplasja ishte jashtëzakonisht e dhunshme", tha zëdhënësi Frederic Sacre, duke e përshkruar numrin e viktimave si "dramatik".
"Ndodhi rreth orës 8:08 të mëngjesit kur një minibus u godit nga një tren që duhej të ndalonte në stacionin tjetër, i cili ishte rreth një kilometër larg", tha ai.
Ministri i Brendshëm belg Bernard Quintin shkroi në X se "mendimet e mia shkojnë për viktimat dhe të dashurit e tyre".
"U uroj të plagosurve shumë forcë", shkroi ai.
Presidentja e Komisionit të BE-së, Ursula von der Leyen, tha se ishte "zemërthyer" nga aksidenti.
"Ngushëllimet e mia më të thella shkojnë për familjet e viktimave dhe të dashurit e tyre. Sot, Evropa vajton me Belgjikën", tha ajo në një postim në internet.