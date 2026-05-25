Njihuni me botanistin spanjoll që i shndërron muret e qytetit në ekosisteme të gjalla
Kopshtet vertikale u krijuan për herë të parë në Evropë - por Amerika Latine e ka marrë këtë koncept dhe e ka zbatuar atë në një shkallë të gjerë.
"Në Evropë, është normale që kryeqytetet e mëdha të kenë një, dy ose tre kopshte vertikale të rëndësishme", thotë botanisti spanjoll Ignacio Solano për Euronews Earth.
"Nëse e krahasoni këtë me Buenos Airesin, atje ka qindra kopshte vertikale. Qyteti i Meksikos ka qindra. Qyteti i Guatemalës ka qindra", shtoi ai.
Që kur botanisti francez Patrick Blanc e nisi konceptin në vitet e 80-ta, Evropa ka prodhuar disa shembuj mbresëlënës. Bosco Verticale i Milanos, një palë rrokaqiej banimi, tarracat e të cilëve mbajnë më shumë se 21,000 pemë dhe shkurre, konverton gati 20,000 kilogramë karbon çdo vit dhe tani strehon 20 lloje zogjsh.
Ndërsa kryeqytetet e Evropës përgatiten për një verë tjetër me valë të nxehta përvëluese, ndërtimi mbi këtë trashëgimi mund të jetë një nga mjetet më praktike për mbrojtjen e qytetarëve.
Hulumtimet tregojnë se kopshtet vertikale mund të ulin ndjeshëm temperaturat e sipërfaqes së ndërtesave, të zvogëlojnë thithjen e nxehtësisë dhe të përmirësojnë rehatinë termike në zonat e dendura urbane.
Muret e gjelbra – një kategori më e gjerë që përfshin gjithçka, nga sistemet hidroponike pa tokë të Solanos deri te bimët e thjeshta ngjitëse të rrënjosura në tokë – gjithashtu filtrojnë lëndën grimcore, thithin dyoksidin e karbonit dhe ofrojnë habitat për zogjtë dhe insektet, duke mbështetur biodiversitetin urban në vendet ku hapësira për parqet tradicionale është e kufizuar.
Solano, përmes kompanisë së tij Paisajismo Urbano me seli në Alicante, po ndihmon në thyerjen e keqkuptimeve në lidhje me teknologjinë e kopshtit vertikal, ndërsa u mëson të tjerëve t'i kthejnë qytetet e tyre të gjelbra.
Ai vlerëson se ka ndihmuar në instalimin e gati një milion metra katrorë kopshtesh vertikale në nivel global deri më sot.
Duke sjellë mençurinë e pyjeve tropikale në qytete në të gjithë botën
Si biolog me profesion, Solano ka kaluar mbi 14 vjet duke studiuar ekosistemet tropikale në xhungla nga pylli tropikal Chocó në Kolumbi deri në ishujt e Madagaskarit dhe Reunionit, duke studiuar se si bimët rriten dhe bashkëveprojnë në natyrë.
Përzgjedhja e specieve të duhura të bimëve për një kopsht vertikal është thelbësore – dhe një aftësi shumë e specializuar. Çdo gjë, nga lartësia dhe klima e një qyteti deri te pozicionimi i ndërtesës, duhet të merret në konsideratë.
Bimët duhet të grupohen bazuar në përshtatshmërinë dhe nevojat e tyre ushqyese. Kjo ndodh sepse ato zakonisht rriten pa tokë, duke u ushqyer në vend të kësaj me ujë të pasur me lëndë ushqyese të sjellë përmes një sistemi hidroponik.
Rezultati, pohon Solano, prodhon tre herë më shumë oksigjen dhe rritet tre herë më shpejt se një hapësirë e gjelbër konvencionale në nivelin e tokës: "Ajo që ne në të vërtetë bëjmë është të krijojmë një biofiltër në qytete".
Versionet moderne të sistemit, shton ai, tani praktikisht nuk konsumojnë ujë dhe kërkojnë vetëm një vizitë mirëmbajtjeje në vit.
"Nuk keni pse të jeni botanist, arkitekt apo inxhinier" për të instaluar një kopsht vertikal
Kompania e Solanos ka kaluar më shumë se dy dekada duke qenë pioniere në metodologjinë e përzgjedhjes së specieve dhe teknologjinë e kopshtit vertikal, të cilën e ndan përmes ekskluzivitetit të saj në Guatemala City, By Botanik.
Ka drejtuar kurse intensive duke u mësuar studentëve në të gjithë Amerikën jo vetëm teknikat botanike, por edhe modelin e plotë të biznesit, duke përfshirë shitjet, kontratat dhe përzgjedhjen e specieve.
Kurset janë qëllimisht të arritshme: "Nuk keni pse të jeni botanist, arkitekt apo inxhinier", thotë Solano - thjesht keni nevojë për entuziazëm dhe oreks për të mësuar.
Brenda pesë ditësh, thotë Solano, pjesëmarrësit mund të identifikojnë speciet bimore sipas familjes, origjinës vendase dhe vendosjes së tyre optimale në mur. Nga rreth 100 studentë për grup, ai thotë se 85 zakonisht vazhdojnë të zhvillojnë projekte të vërteta. /Telegrafi/
