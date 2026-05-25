Shefi i inteligjencës çeke paralajmëron për sulm të mundshëm ndaj njërit prej shteteve baltike për të vlerësuar përgjigjen e NATO-s
Shefi i inteligjencës çeke paralajmëroi të hënën se ka më shumë gjasa që një shtet anëtar i NATO-s të përballet me një sulm të kufizuar që synon të testojë përgjigjen e aleancës, sesa një sulm rus në shkallë të gjerë, sipas radios çeke.
"Ka më shumë gjasa që një shtet anëtar i NATO-s, ndoshta në rajonin e Baltikut, të sulmohet në mënyrë që të testohet përgjigja e aleancës", tha drejtori i Shërbimit Çek të Informacionit të Sigurisë (BIS), Michal Koudelka, në një konferencë sigurie në Dhomën e Deputetëve të Çekisë, ose në dhomën e ulët të parlamentit.
Koudelka tha se Evropa aktualisht nuk po përballet me kërcënimin e një sulmi masiv të ngjashëm me luftën e Rusisë në Ukrainë, por paralajmëroi për një skenar të ndryshëm, transmeton Telegrafi.
Ai bëri thirrje për unitet midis vendeve perëndimore, duke thënë se një qëndrim i qartë dhe i vendosur është i nevojshëm për të penguar agresionin e mundshëm.
"Është e nevojshme të deklarojmë pa mëdyshje unitetin dhe vendosmërinë për të mbrojtur veten, e cila është e vetmja mënyrë për të penguar agresorin rus nga kjo aventurë shumë e rrezikshme", tha ai.
Koudelka gjithashtu paralajmëroi kundër mbështetjes shumë të madhe në garancitë ruse ose reagimit të tepërt ndaj kërcënimeve.
“Ne duhet të vlerësojmë gjithçka me guxim dhe me kokë të ftohtë”, shtoi ai. /Telegrafi/