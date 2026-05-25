Një tren pasagjerësh ka dalë nga shinat pasi është përplasur me një kamion në një kalim hekurudhor pa targa në Poloninë perëndimore, duke mbytur shoferin e kamionit dhe duke lënduar disa pasagjerë, thanë shërbimet e emergjencës.

Aksidenti ndodhi të hënën pranë qytetit Rogoźno në rajonin perëndimor Wielkopolska të vendit, në rrugën hekurudhore që lidh qytetin me kryeqytetin rajonal, Poznań, transmeton Telegrafi.

Zëdhënësi i policisë Krzysztof Polzin e përshkroi aksidentin si një "aksident serioz" në një kalim hekurudhor pa barriera në fshatin e afërt Garbatka.

Një tren "që udhëtonte nga Rogoźno për në Poznań u përplas me një kamion në kalim. Shoferi vdiq", tha Polzin për transmetuesin publik TVP Info. Ai shtoi se operacionet e shpëtimit ishin duke vazhduar.

Gjashtë ekipe ambulancash, 14 njësi zjarrfikësesh dhe një helikopter ambulancash ajrore u dërguan në vendngjarje.

Marcin Halasz, një zëdhënës i zjarrfikësve vendas, tha se kamioni shpërtheu në flakë pas përplasjes dhe se treni doli nga shinat menjëherë pas kësaj.

“Shoferi i automjetit vdiq në vendngjarje”, tha Halasz për TVP Info.

Disa pasagjerë pësuan lëndime të lehta. Një person pritej të dërgohej në spital, ndërsa pasagjerët e tjerë të plagosur nuk ka gjasa të kenë nevojë për shtrim në spital, tha Halasz. /Telegrafi/

