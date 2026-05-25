Një i vdekur, disa të lënduar, ndërsa treni polak përplaset me një kamion dhe del nga shinat
Një tren pasagjerësh ka dalë nga shinat pasi është përplasur me një kamion në një kalim hekurudhor pa targa në Poloninë perëndimore, duke mbytur shoferin e kamionit dhe duke lënduar disa pasagjerë, thanë shërbimet e emergjencës.
Aksidenti ndodhi të hënën pranë qytetit Rogoźno në rajonin perëndimor Wielkopolska të vendit, në rrugën hekurudhore që lidh qytetin me kryeqytetin rajonal, Poznań, transmeton Telegrafi.
Zëdhënësi i policisë Krzysztof Polzin e përshkroi aksidentin si një "aksident serioz" në një kalim hekurudhor pa barriera në fshatin e afërt Garbatka.
Një tren "që udhëtonte nga Rogoźno për në Poznań u përplas me një kamion në kalim. Shoferi vdiq", tha Polzin për transmetuesin publik TVP Info. Ai shtoi se operacionet e shpëtimit ishin duke vazhduar.
Gjashtë ekipe ambulancash, 14 njësi zjarrfikësesh dhe një helikopter ambulancash ajrore u dërguan në vendngjarje.
Marcin Halasz, një zëdhënës i zjarrfikësve vendas, tha se kamioni shpërtheu në flakë pas përplasjes dhe se treni doli nga shinat menjëherë pas kësaj.
“Shoferi i automjetit vdiq në vendngjarje”, tha Halasz për TVP Info.
Disa pasagjerë pësuan lëndime të lehta. Një person pritej të dërgohej në spital, ndërsa pasagjerët e tjerë të plagosur nuk ka gjasa të kenë nevojë për shtrim në spital, tha Halasz. /Telegrafi/