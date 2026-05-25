Rusia kërcënon me “sulme sistematike” ndaj Kievit, paralajmëron të huajt të largohen nga qyteti
Ministria e Jashtme e Rusisë njoftoi të hënën atë që e përshkroi si fillimin e "sulmeve sistematike" kundër objekteve të industrisë së mbrojtjes të Ukrainës në Kiev, ndërsa u bëri thirrje shtetasve të huaj dhe personelit diplomatik të largohen nga kryeqyteti.
Në një deklaratë, ministria tha se vendimi pasoi një sulm të supozuar ukrainas ndaj një konvikti në qytetin e pushtuar nga Rusia, Starobilsk, në rajonin e Luhansk, duke pretenduar se incidenti i kishte "shteruar durimin Rusisë".
Moska tha se forcat ruse do të synonin vendet e industrisë së mbrojtjes ukrainase të përfshira në projektimin, prodhimin, programimin dhe vendosjen e dronëve që pretendon se përdoren nga Ukraina me "ndihmë të NATO-s".
Ajo gjithashtu paralajmëroi për sulme të mundshme ndaj atyre që i quajti "qendra vendimmarrjeje" dhe poste komande ushtarake, transmeton Telegrafi.
Ministria i këshilloi banorët e Kievit të shmangin infrastrukturën ushtarake dhe administrative dhe u bëri thirrje qytetarëve të huaj të largohen nga qyteti "sa më shpejt të jetë e mundur".
Zyrtarët rusë thanë se një sulm me dron ukrainas goditi një konvikt studentor dhe një kompleks kolegji në Starobilsk më 22 maj, duke raportuar 21 të vdekur dhe deri në 63 të plagosur.
Sipas autoriteteve të instaluara nga Rusia në të ashtuquajturën Republika Popullore e Luhanskut, sulmi goditi një konvikt të kolegjit profesional dhe një universiteti pedagogjik ku thuhet se ishin të pranishëm 86 nxënës të moshës 14 deri në 18 vjeç.
Ata thanë se operacionet e kërkim-shpëtimit përfunduan më 23 maj pasi u gjetën të gjitha viktimat.
Ukraina i hodhi poshtë akuzat, duke thënë se forcat e saj nuk kishin në shënjestër civilët. Shtabi i Përgjithshëm tha se njësitë ukrainase në vend të kësaj goditën një strukturë ushtarake ruse në zonën e Starobilsk, konkretisht selinë e njësisë së dronëve Rubikon, të cilën Kievi thotë se është e përfshirë në sulme ndaj civilëve ukrainas.
"Forcat e Armatosura të Ukrainës godasin vetëm infrastrukturën ushtarake dhe objektet e përdorura për qëllime ushtarake", tha Shtabi i Përgjithshëm, duke shtuar se të gjitha operacionet janë në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar.
Starobilsk ka qenë nën pushtimin rus që nga fazat e hershme të pushtimit në shkallë të plotë.
Presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi ushtrinë të përgatiste masa hakmarrëse pas incidentit.
Pas kësaj, Rusia kreu një nga sulmet e saj më të mëdha ajrore të luftës gjatë natës midis të shtunës dhe të dielës, duke lëshuar rreth 90 raketa dhe më shumë se 600 dronë në atë që zyrtarët e përshkruan si një nga sulmet më të rënda në Kiev deri më sot.
Autoritetet ukrainase thanë se të paktën dy persona u vranë dhe 87 u plagosën deri të hënën, ndërsa shërbimet e emergjencës vazhduan operacionet e kërkim-shpëtimit në të gjithë kryeqytetin.
Ministria e Rimëkëmbjes e Ukrainës tha se kishte marrë gati 1,000 aplikime për kompensim për strehim në Kiev pas breshërisë së fundjavës, duke nënvizuar shkallën e dëmeve në zonat e banimit dhe infrastrukturën.
Rusia ka lëshuar vazhdimisht paralajmërime të ngjashme gjatë luftës, ndërsa vazhdon sulmet në qytetet ukrainase. Kievi dhe aleatët e saj perëndimorë akuzojnë Moskën për synim të qëllimshëm të infrastrukturës civile, një pretendim që Rusia e mohon. /Telegrafi/