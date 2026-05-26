Një sensacion në Argjentinë: Belgrano kurorëzohet kampion për herë të parë në 121 vjet histori
Superliga e Argjentinës ka prodhuar një mrekulli të re: në finalen e Apertura 2026, Belgrano modeste mundi River Plate me rezultatin 3–2 dhe fitoi titullin kampion.
Belgrano shënoi dy herë nga disavantazhi, po humbiste deri në minutën e 85-të, dhe më pas Nicolas Fernandez shënoi dy gola dhe e çoi ekipin qiellor të Cordobës në ekstazë, duke fituar trofeun e parë në 121 vjet!
Finalja ishte e mbushur me aurën e hakmarrjes historike. Pikërisht 15 vjet më parë, gjigantët argjentinas të River Plate ranë në divizionin e dytë, duke humbur ndeshjet “play-off” me reuzltat 2-0 në Cordoba dhe duke barazuar 1-1 në “Monumental”.
Që atëherë, skuadrat janë takuar shumë herë, me River Plate që ka fituar më shpesh dhe madje i ka eliminuar rivalët e tyre nga “play-off”-et e Kupës së Ligës, por asnjë nga këto ndeshje nuk mund të krahasohet me një ndeshje përcaktuese të titullit.
— AFA (@afa) May 24, 2026
Dy ngjarjet historike për Belgranon nuk lidhen vetëm nga kujtesa: tre persona morën pjesë në të dyja ndeshjet.
Portieri Carlos Olave ishte një nga heronjtë kryesorë në atë kohë, duke pritur një penallti nga Mariano Pavone në ndeshjen e dytë. Ai tani është ndihmës trajner dhe trajner portierësh.
Mesfushori Franco Vazquez, i cili luajti për periudha në Itali dhe Spanjë, është ende duke luajtur. Dje ai hyri në fushë për gjysmë ore dhe krijoi golin e fitores.
Më e rëndësishmja, skuadra ende drejtohet nga Ricardo Zielinski. Trajneri, me nofkën 'Ruso', është një ikonë e vërtetë. Kjo është periudha e tij e dytë te Belgrano; në total ai ka punuar atje për gati shtatë vjet. Përveç organizimit të atij ngjitjeje historike, ai e çoi klubin në Copa Sudamericana për herë të parë dhe tani i ka çuar ata në Copa Libertadores.
Askush nuk e priste që Belgrano të shkonte kaq larg
Ata e përfunduan sezonin e rregullt në vendin e pestë në grupin e tyre, duke fituar vetëm shtatë nga 16 ndeshje. Në fazën eliminatore ata u përballën me një tjetër klub të Cordobës, Talleres, i cili kishte dominuar El Clasicon e qytetit për dy dekada. Fitorja e fundit e Belgranos daton në vitin 2006, por skuadra e Zielinskit i dha fund asaj serie të tmerrshme dhe e la Carlos Tevezin pa punë - legjenda u shkarkua menjëherë pas ndeshjes.
Në çerekfinale ata u përballën me Union nga Santa Fe, dhe në gjysmëfinale kaluan tutje kundër Argentinos Juniors në penallti. Edhe kjo ishte dramatike: Nicolas Fernandez hyri nga stoli dhe shpëtoi ndeshjen në minutën e katërt të kohës shtesë.
Sipas rregullores, finalja duhej të ishte luajtur në një vend neutral. Cordoba ishte zgjedhur paraprakisht - askush nuk e imagjinonte që skuadra vendase do të shkonte kaq larg. Në fund, tribunat e stadiumit 57,000 vendesh të Estadio Mario Alberto Kempes ishin pothuajse të ndara në mes, kështu që "vizitorëve" nuk u mungoi mbështetja.
Ata fituan në ditëlindjen e Rodrigos
Titulli nuk ishte motivimi i vetëm i Belgranos. Gjatë gjithë javës, qytetit iu kujtua nevoja për të fituar për shkak të një date të veçantë: 24 maji është ditëlindja e këngëtarit legjendar argjentinas Rodrigo Bueno.
Ai i solli famë mbarëkombëtare zhanrit 'cuarteto', i cili e kishte origjinën në provincë: një përzierje e traditave evropiane të vallëzimit me motive lokale kreole, të përziera më vonë me ritme karaibeje (merengue, cumbia) dhe perkusione afro-latine.
Një nga hitet e tij më të mëdha është 'La mano de Dios', e cila, pas vdekjes së tij, u bë tema kryesore muzikore në filmin 'Maradona' të Emir Kusturicas. Rodrigo vdiq në një aksident me makinë më 24 qershor 2000.
"Ngjarjet e 15 viteve më parë janë tashmë në të kaluarën. Ne duhet të hyjmë në histori në përvjetorin e lindjes së Rodrigos. Kaq është gjithçka", tha presidenti i klubit Luis Artime.
Një statujë e Rodrigos qëndron në stadiumin e Belgranos, ndërsa Carlos Olave është kushëriri i tij. Është interesante që penalltia e famshme e pritur në minutën e 24-të e 5 sekonda (megjithëse ai vetë e quajti sekondën e 6-të) lidhej me datën e lindjes ose të vdekjes së tij.
Disa madje theksuan se finalja përfundoi në minutën e 53-të të pjesës së dytë - pikërisht në moshën që do të kishte qenë Rodrigo. Kaq shumë simbolikë!
Argjentina ka kampionët e saj të parë jashtë Buenos Aires dhe Rosario
Qyteti i dytë më i madh i vendit (1.3 milion banorë) më në fund i është bashkuar qendrave kryesore të futbollit të Argjentinës. Asnjë nga tre klubet e mëdha lokale - Belgrano, Talleres dhe Instituto - nuk e kishte fituar më parë trofeun e ligës.
Në të gjithë historinë 135-vjeçare të kampionatit argjentinas, fituesit kishin ardhur gjithmonë nga Buenos Airesi i Madh, La Plata (kryeqyteti i Provincës së Buenos Airesit) ose Rosario.
Vitin e kaluar liga u rikthye në formatin e vjetër prej dy kampionatesh në vit, duke shtuar edhe ‘play-off’-e në Apertura dhe Clausura. Ndeshjet me eliminim direkt e kanë bërë garën të paparashikueshme - vitin e kaluar, për shembull, Platense modeste fitoi titullin e parë në 120 vjet.
Ekipi absolutisht më i mirë i fazës së grupeve të Aperturës, Independiente Rivadavia, u eliminua që në raundin e parë eliminator, Boca nuk e ka fituar ligën që nga viti 2022, dhe River që nga viti 2023.
Shtatë klube të ndryshme kanë fituar shtatë kampionatet e fundit: Belgrano, Rosario Central, Estudiantes, Platense, Velez Sarsfield, River Plate, Boca Juniors. Kush është i radhës?
/Telegrafi/