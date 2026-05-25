Mbrojtësi i Kosovës, Lumbardh Dellova, është shumë pranë një transferimi të madh, pasi raportohet se është në prag të kalimit te gjiganti ukrainas Dinamo Kiev.

Lajmi është bërë i ditur nga gazetari ukrainas Alex Ivanchenko dhe më pas është shpërndarë edhe nga disa mediume bullgare.

Sipas raportimeve, 27-vjeçari është në bisedime të avancuara me drejtuesit e klubit që njihet si më i trofeshmi në futbollin ukrainas.


Dellova është pjesë e CSKA Sofjes që nga korriku i vitit 2024. Me klubin bullgar ai ka zhvilluar 65 ndeshje, duke realizuar katër gola dhe dy asistime, statistika të mira për një futbollist defensiv.

Në karrierën e tij, Dellova ka luajtur edhe në Kosovë për Ballkanin dhe Prishtinën, ndërsa ka pasur edhe një eksperiencë jashtë vendit me Hajdukun e Splitit në Kroaci. /Telegrafi/

