Klauzola e Mourinhos te Benfica rritet, ka tensione në Lisbonë
Sipas Diario AS, situata rreth trajnerit José Mourinho te Benfica po bëhet gjithnjë e më e tensionuar, pasi klauzola e lirimit në kontratën e tij pritet të rritet ndjeshëm.
Raportohet se klauzola aktuale, e cila është 7 milionë euro, skadon të martën, më 26 maj. Pas këtij afati, çdo klub i interesuar për ta marrë Mourinhon do të duhet të paguajë 15 milionë euro.
Në Spanjë, Real Madridi vazhdon të lidhet me trajnerin portugez, edhe pse sipas raportimeve, “Los Blancos” ende mund të tentojnë të negociojnë një marrëveshje më të ulët me Benficën.
Nga ana e tij, Mourinho thuhet se mbetet i qetë dhe i bindur se mund të rikthehet në stolin e Real Madridit, pavarësisht zhurmës në rritje në Lisbonë.
Në të njëjtën kohë, AS shkruan se planet verore të Benficës po pengohen nga pasiguria rreth trajnerit, sidomos pas dështimit të klubit për të siguruar kualifikimin automatik në fazën kryesore të Ligës së Evropës.
Presidenti Rui Costa raportohet se po përballet me presion të madh nga tifozët për ta zgjidhur sa më shpejt situatën, para nisjes së përgatitjeve parasezonale./Telegrafi/