Magjiku Bersant Celina shënon supergol dhe e fiton derbin për AIK-un ndaj Hammarbyt
Bersant Celina e ka gjetur sërish rrugën drejtë rrjetës, këtë herë në derbin suedez ndaj Hammarbyt.
Mesfushori kosovar shënoi një gol të mahnitshëm për ta përmbysur epërsinë nga 1-0 në 1-2.
Pasi mori një pasim të bukur, Celina me një goditje të saktë pavarësisht pozitës jo të favorshme e mposhti portierin dhe nisi festën me tifozët.
🇽🇰🇸🇪 Bersant Celina with the winning goal as @AIKfotboll beat @Hammarby in the Stockholms derby 🌟🔥 pic.twitter.com/LnijXvOWYw
— Kosovar Talents (@Kosovartalents) May 24, 2026
Ndërkohë, Celina pritet edhe të rinovojë kontratën me AIK-un, kurse ende nuk dihet nëse do të ftohet nga përzgjedhësi Franco Foda për dy miqësoret e muajit qershor./Telegrafi/