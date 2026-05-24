Bersant Celina e ka gjetur sërish rrugën drejtë rrjetës, këtë herë në derbin suedez ndaj Hammarbyt.

Mesfushori kosovar shënoi një gol të mahnitshëm për ta përmbysur epërsinë nga 1-0 në 1-2.

Pasi mori një pasim të bukur, Celina me një goditje të saktë pavarësisht pozitës jo të favorshme e mposhti portierin dhe nisi festën me tifozët.

Ndërkohë, Celina pritet edhe të rinovojë kontratën me AIK-un, kurse ende nuk dihet nëse do të ftohet nga përzgjedhësi Franco Foda për dy miqësoret e muajit qershor.

