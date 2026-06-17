Këta pritet të jenë 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka përmbyllur procesin e numërimit të votave për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë, duke publikuar rezultatet përfundimtare në platformën zyrtare.
Sipas të dhënave të procesuara, Lëvizja Vetëvendosje (LVV) ka dalë e para me 47.13% të votave, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 19.44%, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me 16.69% dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) me 6.74%.
Në bazë të këtyre rezultateve, është formësuar edhe përbërja e re prej 120 deputetësh në Kuvendin e Kosovës, ku mandatet shpërndahen mes partive fituese dhe komuniteteve joshumicë.
Lëvizja Vetëvendosje
Albin Kurti, Glauk Konjufca, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati, Donika Gërvalla Schwarz, Xhelal Sveçla, Ejup Maqedonci, Avni Dehari, Hajrulla Çeku, Mimoza Kusari Lila, Shqipe Mehmeti Selimi, Andin Hoti, Arben Vitia, Ilir Kërçeli, Saranda Bogujevci, Osman Musliu, Nezir Kraki, Alban Bajrami, Arton Konushevci, Edona Llalloshi, Mefail Bajqinovci, Ardian Gola, Armend Baloku, Armend Muja, Arbëreshë Kryeziu Hyseni, Arbër Rexhaj, Rufki Suma, Fitore Pacolli Dalipi, Blerim Gashi, Artane Rizvanolli Berisha, Adriana Matoshi, Agim Bahtiri, Arjeta Fejza, Taulant Kelmendi, Arbërie Nagavci, Krenare Çerkini, Dimal Basha, Liza Gashi, Labinotë Demi Murtezi, Artan Abrashi, Adnan Rrustemi, Adelina Grainca, Valon Ramadani, Salih Zyba, Enver Haliti, Fatmire Kollçaku, Valon Hoti, Valon Peci, Drita Pajaziti, Jeton Raka, Sylejman Meholli,Vigan Qorrolli dhe Fjolla Ujkani.
Partia Demokratike e Kosovës
Bedri Hamza, Përparim Gruda, Arian Tahiri, Uran Ismaili, Vlora Çitaku, Sala Jashari, Ganimete Musliu, Enver Hoxhaj, Arben Mustafa, Rrahman Rama, Mërgim Lushtaku, Elmi Reçica, Besa Kabashi Ramaj, Jakup Nura, Eman Rrahmani, Altin Krasniqi, Artan Behrami, Fadil Demaku, Blerta Deliu Kodra, Rrustem Mustafa, Eliza Hoxha dhe Ariana Musliu Shoshi.
Lidhja Demokratike e Kosovës
Vjosa Osmani Sadriu, Lumir Abdixhiku, Doarsa Kica Xhelili, Hykmete Bajrami, Avdullah Hoti, Ukë Rugova, Kujtim Shala, Anton Quni, Lutfi Haziri, Armend Zemaj, Besian Mustafa, Janina Ymeri, Ermal Sadiku, Jehona Lushaku Sadriu, Arben Gashi, Albena Reshitaj, Fadil Hadërgjonaj dhe Paris Guri.
ALEANCA
Ardian Gjini, Ramush Haradinaj, Daut Haradinaj, Besnik Tahiri, Time Kadrijaj dhe Albana Bytyqi.
Lista Serbe: Zlatan Elek, Igor Simic, Srdjan Popovic, Slavko Simic, Jovana Radosavljevic, Ljiljana Stefanovic, Milan Joksimovic, Branislav Nikolic dhe Tanja Vujovic.
KDTP: Fikrim Daka dhe Fatma Taçi.
ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK: Nenad Rasic.
Koalicioni VAKAT: Rasim Demiri.
IRDK: Elbert Krasniqi.
NOVA DEMOKRATSKA STRANKA: Emilija Redzepi.
SDU: Duda Balje.
PSA: Artan Asllani.
Partia Liberale Egjiptiane: Veton Berisha.
JEDINVESTENA GORANSKA PARTIJA: Adem Hodza.
PRBEK: Albert Kinolli.
Rezultatet përfundimtare pritet të hapin fazën e re të negociatave politike për formimin e institucioneve të reja të Kosovës.