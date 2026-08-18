Gërvalla: Kush kërkon zgjidhje, nuk i ikën tavolinës së dialogut
Zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Drejtësisë në detyrë, Donika Gërvalla, ka bërë thirrje për përgjegjësi politike, dialog dhe bashkëpunim ndërmjet subjekteve politike, me qëllim të tejkalimit të situatës aktuale institucionale në vend.
“Ejani në takim! Të flasim! Aty kontribuohet për zgjidhjen që i duhet shtetit! Kjo është pjekuri politike e përgjegjësi shtetërore. Gjithçka tjetër jashtë saj është ikje nga kjo përgjegjësi e përbuzje e besimit dhe vullnetit qytetar”, tha Gërvalla duke përmendur takimin e thirrur nga Ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu.
Sipas Gërvalles, përgjegjësia politike nënkupton gatishmërinë për t’u ulur në tryezën e dialogut dhe për të kontribuar në gjetjen e një zgjidhjeje konkrete.
“Kush kërkon zgjidhje, nuk bën zhurmë dhe nuk i ikën tavolinës së dialogut. Kush kërkon përgjegjësi, nuk bën zhurmë dhe nuk i shmanget një takimi që mund të prodhojë marrëveshje. Dhe kush e vendos Republikën mbi interesin partiak e personal, nuk bën zhurmë dhe nuk e përdor krizën institucionale si instrument politik”, theksoi ajo.
Ajo deklaroi se Kosova nuk ka nevojë për një tjetër krizë institucionale, por për përgjegjësi politike, dialog dhe marrëveshje, duke theksuar se interesat partiake duhet t’i lënë vend interesit të Republikës.
“Marrëveshja nuk është dobësi politike. Është përgjegjësi shtetërore. Shmangia e krizës institucionale nuk është çështje e një partie, por detyrim i të gjitha subjekteve politike ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ndaj vetë Republikës”, tha Gërvalla.
Tutje, Gërvalla vlerësoi se të gjitha subjektet politike duhet të kontribuojnë maksimalisht për zgjidhjen e çështjes së Presidentit, përmes propozimit të emrave konkretë për një president konsensual.
“Nuk kërkohet që të pajtohemi për gjithçka. Kërkohet të kemi guximin politik të gjejmë dakordimin për atë që është e domosdoshme për funksionimin e shtetit”, tha Gërvalla. /Telegrafi/