“Shënime minimale”, reflektime mbi njeriun dhe kujtesën – Meri Dishnica promovon librin e ri në Librarinë Dukagjini
Libraria Dukagjini do të mirëpresë të premten, më 19 qershor, në ora 18:00, promovimin e librit “Shënime minimale” të autores Meri Dishnica. Ngjarja do të mbahet në ambientet e librarisë pranë Sheshit Nënë Tereza në Prishtinë dhe pritet të mbledhë lexues, dashamirës të letërsisë dhe figura të jetës kulturore.
“Shënime minimale” është një vepër reflektuese që prek tema universale si kujtesa, komunikimi, inteligjenca, idealet dhe marrëdhënia e njeriut me botën që e rrethon. Përmes eseve dhe vëzhgimeve të saj, autorja fton lexuesin të ndalet përballë pyetjeve të mëdha të jetës, duke ofruar jo përgjigje të gatshme, por hapësirë për mendim dhe reflektim.
E njohur për veprimtarinë e saj si skenariste dhe regjisore, Meri Dishnica sjell në këtë libër një zë të veçantë, të formësuar nga përvoja artistike dhe interesimi i vazhdueshëm për psikologjinë dhe natyrën njerëzore. Pikërisht ky kombinim i bën tekstet e saj të afërta, por njëkohësisht sfiduese për lexuesin.
Pjesë e promovimit do të jetë edhe Bujar Hudhri, drejtori i shtëpisë botuese Onufri, i cili do të flasë për librin dhe rrugëtimin e tij drejt botimit. Hudhri konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme të botimit shqiptar dhe prej vitesh ka kontribuar në promovimin e autorëve dhe veprave me vlerë në hapësirën shqipfolëse.
Të gjithë të interesuarit janë të ftuar të marrin pjesë në këtë mbrëmje letrare dhe të bëhen pjesë e një bisede kushtuar librit, ideve dhe reflektimit.