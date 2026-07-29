Tërmet në Shqipëri
Një tërmet me magnitudë 3.9 është regjistruar mëngjesin e së mërkurës në Shqipëri.
Sipas të dhënave të Qendrës Sizmike Euro-Mediterane lëkundjet janë regjistruar në ora 07:52 (sipas kohës lokale).
Tërmeti ka pasur një thellësi prej 5 kilometrash dhe epiqendra ka qenë rreth 12 kilometra në juglindje të Elbasanit dhe rreth 44 kilometra në juglindje të Tiranës.
Deri tani nuk janë raportuar të dhëna për dëme materiale apo persona të lënduar si pasojë e lëkundjeve. /Telegrafi/
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