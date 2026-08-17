"Mos targetoni shqiptarët”, ambasadori shqiptar kritika të djathtës britanike
Numri i shqiptarëve që udhëtuan drejt Britanisë me varka të vogla katër vite më parë vazhdon të jetë në qendër të kritikave “të çmendura” dhe “histerike” nga politikanët e krahut të djathtë dhe mediat britanike, sipas ambasadorit të Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar, raporton The Guardian.
Uran Ferizi tha se fluksi i më shumë se 12,000 personave nga vendi ballkanik në vitin 2022 ishte “real”, “i jashtëzakonshëm” dhe “afatshkurtër”, por komuniteti shqiptar në Britani vazhdon të paraqitet përmes prizmit të atyre ngjarjeve nga Reform UK dhe Daily Telegraph.
Ai i bëri thirrje partisë së Nigel Farage të ndalojë atë që e quajti “Albanian-spotting” dhe tha se politika britanike e vizave në atë kohë – e cila miratonte një përqindje më të ulët vizash për shqiptarët krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit – mund të ketë shtyrë disa persona vulnerabël drejt trafikantëve të qenieve njerëzore.
Zyra e Ferizit ka përgatitur një raport prej 10 faqesh, të bazuar kryesisht në të dhënat e Ministrisë së Brendshme britanike dhe të Migration Observatory në Universitetin e Oksfordit. Sipas raportit, 12,658 shqiptarë kaluan Kanalin Anglez në vitin 2022 – një rritje dramatike, por e barabartë me vetëm rreth 1% të emigracionit të përgjithshëm afatgjatë në Britani gjatë atij viti.
Më pas, numri i mbërritjeve ra ndjeshëm dhe analiza e ambasadës sugjeron se pjesa më e madhe e këtij grupi tashmë është larguar nga Britania.
Ferizi, përvoja e parë e të cilit me Britaninë ishte si një adoleshent që hyri fshehurazi në vend, përpara se katër vite më vonë të studionte matematikë në Universitetin e Oksfordit, tha se një pjesë e këtij fiksimi me shqiptarët “tingëllon e çmendur”.
“Një pakicë e zhurmshme në politikën dhe median britanike e ka mbajtur gjallë krizën e emigracionit shqiptar shumë kohë pasi ajo përfundoi në të dhënat zyrtare”, tha ai.
“Kontakti i drejtpërdrejtë ka tendencë ta prishë këtë histori. Unë mora pjesë në konferencën e Reform UK vitin e kaluar dhe, deri në fund të një kuizi në një pub, tavolina ime kishte arritur në përfundimin se ambasadori shqiptar ishte ‘në fakt në rregull’. Reform do t’i bënte më shumë mirë Britanisë duke trajtuar papunësinë e të rinjve dhe mirëqenien sociale, sesa duke u marrë me ‘Albanian-spotting’.”
“Fatkeqësisht, ky perceptim është ngjitës. Konservatorët dhe, për fat të keq, edhe disa në qeveri, mund të duken më të interesuar të konkurrojnë me titujt e Reform UK sesa të shqyrtojnë provat.”
Sipas raportit të Ferizit, aplikantët shqiptarë për viza britanike kishin një normë miratimi prej vetëm 65.5% gjatë periudhës 2018–2025, krahasuar me rreth 90% për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Më shumë se 70,000 aplikime shqiptare për viza janë refuzuar.
Ferizi argumenton se kjo çështje meriton një shqyrtim më të madh.
“Kur rruga ligjore është jashtëzakonisht e vështirë, nuk mund të flasësh për rrugën e parregullt sikur të dyja nuk kanë asnjë lidhje me njëra-tjetrën”, tha ai.
Raporti nuk shkon deri në pretendimin se refuzimet e vizave shkaktuan rritjen e kalimeve përmes Kanalit Anglez, por ngre mundësinë që kufizimi i aksesit në rrugët ligjore mund t’i ketë bërë disa të rinj shqiptarë më të cenueshëm ndaj kontrabandistëve dhe trafikantëve.
“Rritja ishte reale”, tha Ferizi. “Por ishte e jashtëzakonshme, ishte jetëshkurtër dhe Britania ende po flet për shqiptarët sikur viti 2022 të mos kishte përfunduar kurrë.”
Ferizi ka kritikuar gjithashtu mënyrën se si Daily Telegraph ka raportuar për shqiptarët, duke akuzuar gazetën se e paraqet komunitetin si një komunitet kriminelësh.
Në një letër të pabotuar dërguar gazetës, ai iu referua një artikulli të vitit 2024, i cili pretendonte se një në 50 shqiptarë në Britani ndodhej në burg, duke e cilësuar këtë si normën më të lartë për çdo kombësi.
“Kur përshtatet sipas moshës, gjinisë dhe faktorëve të tjerë përkatës, siç duhet të bëhet me çdo krahasim, norma zvogëlohet në mënyrë dramatike”, tha ai.
“Kur lihet e papërshtatur, ajo ju jep titullin që dëshironi.”/RTSH