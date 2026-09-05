Tragjike në Malësinë e Madhe, 40-vjeçari humb jetën pasi ra në humnerë
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur paraditen e kësaj të shtune në Malësinë e Madhe, ku një 40-vjeçar ka humbur jetën pasi ka rënë në një humnerë.
Sipas Policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:52, në fshatin Lëpushë, Kelmend. Policia është njoftuar se shtetasi F.S, rreth 40 vjeç, dyshohet se ka rënë në një humnerë.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë konstatuar se, si pasojë e lëndimeve të marra, 40-vjeçari ka humbur jetën, raporton euronews.al.
Grupi hetimor po kryen veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
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