Trump: “Ide e shkëlqyer” që Ngushtica e Hormuzit të bëhet territor i SHBA-së
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se ideja që Ngushtica e Hormuzit të bëhet territor i Shteteve të Bashkuara është një propozim “i shkëlqyer”, duke theksuar se SHBA-ja aktualisht ushtron kontroll të plotë mbi këtë rrugë strategjike detare.
Trump u pyet për deklaratat e tij të javës së kaluar, kur kishte thënë se Ngushtica e Hormuzit mund të bëhej “shumë shpejt” territor amerikan.
Duke iu përgjigjur gazetarëve, presidenti amerikan e mbrojti idenë dhe e lidhi atë me bllokadën detare të vendosur nga Uashingtoni, transmeton Telegrafi.
“Është një ide e shkëlqyer. Dua të them, ne e kontrollojmë atë përmes bllokadës dhe më pëlqen ideja që ta shpallim territor”, deklaroi Trump.
Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë aktualisht “kontroll të plotë” mbi ngushticën, ndërsa paralajmëroi se Irani mund të përpiqet të pengojë lëvizjen detare.
“Ata mund të jenë një bezdi, mund të vendosin një minë në ujë, por bllokada ka qenë shumë efektive”, tha Trump.
Deklaratat vijnë në një moment të tensionuar në marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Teheranit, ndërsa Ngushtica e Hormuzit është kthyer në një prej pikave më të ndjeshme strategjike në Lindjen e Mesme.
Ngushtica, e vendosur mes Iranit dhe Omanit, është një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë dhe përmes saj transportohen sasi të mëdha të naftës dhe gazit.
Çdo ndërprerje e trafikut në këtë zonë mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta për tregjet globale të energjisë.
Trump deklaroi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk po kërkojnë zgjatjen e memorandumit të mirëkuptimit me Iranin, i cili ka skaduar sot.
Megjithatë, deklarata për shndërrimin e Ngushticës së Hormuzit në territor amerikan përfaqëson një pretendim jashtëzakonisht të pazakontë dhe do të përballej me pengesa të mëdha ligjore dhe ndërkombëtare.
Ngushtica është një rrugë ujore ndërkombëtare dhe statusi i saj rregullohet nga e drejta ndërkombëtare detare.
Nëse ideja do të ndiqej realisht, ajo do të hapte një debat të gjerë mbi sovranitetin, lirinë e lundrimit dhe kontrollin e një prej arterieve më të rëndësishme të tregtisë globale. /Telegrafi/