Seria me fat e një burri nga Ohio kulmon me një fitore prej 50,000 dollarësh në lotari
Një lojtar i lotarisë së Ohajos është në një seri fitoresh, duke mbledhur çmime prej 500 dhe 10,000 dollarësh, përveç dy fitoreve prej 50,000 dollarësh në një hark kohor prej gjashtë muajsh.
Banori i Pickeringtonit, i identifikuar si Antwan, u tha zyrtarëve të lotarisë së Ohajos se seria e tij e fitoreve filloi me një çmim prej 50,000 dollarësh në Pick 5 në nëntor 2025, të cilin e pasoi me një fitore prej 10,000 dollarësh nga një biletë gërvishtëse Billion në mars.
Fati i tij vazhdoi me një çmim prej 500 dollarësh nga një short Pick 3. Seria e fitoreve të Antwan vazhdoi më 21 maj, kur ai u ndal në Turkey Hill Minit Markets në North Cassady Avenue në Columbus për të blerë disa bileta gërvishtëse, transmeton Telegrafi.
Lojtari tha se bileta e tij e parë ishte një fituese prej 50 dollarësh, kështu që vendosi të blinte pesë të tjera. Katër nga ato bileta i fituan çmime që varionin nga 20 deri në 50 dollarë, kështu që vendosi të blinte një biletë tjetër, një biletë gërvishtëse Extreme Cash.
Bileta e fundit doli të ishte një fituese prej 50,000 dollarësh. Antwan tha se u la punonjësve të dyqanit një bakshish përpara se të nxitonte t’ia tregonte gruas së tij në punë.
Antwan tha se paratë e çmimit të tij do të shkojnë për përmirësime në shtëpi, për rregullimin e sallonit të flokëve të familjes së tij dhe për një udhëtim me anije.
"Nuk mund të fitosh nëse nuk luan. Dhe unë do të vazhdoj të luaj", tha ai. /Telegrafi/