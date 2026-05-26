Pamje të një dreri të rrallë albino
Një dre i rrallë albino u pa së fundmi në Parkun Kombëtar Kaziranga, të Indisë, me kryeministrin e Assamit, Himanta Biswa Sarma, që ndau pamje.
Duke postuar videon në X, kryeministri e përshkroi momentin si një pamje të rrallë dhe të jashtëzakonshme nga pyjet e Assamit.
"Jo çdo ditë dikush sheh diçka kaq të rrallë si dre", shkroi ai ndërsa ndau klipin e drerit duke lëvizur nëpër kullotat e Kaziranga.
Ai tha më tej se pamja e drerit albino pasqyron biodiversitetin e pasur të shtetit dhe nënvizon angazhimin e Assamit për ruajtjen e jetës së egër. /Telegrafi/
Not every day does one witness something this rare 🦌
The sighting of an albino hog deer in @kaziranga_ stands as a symbol of the richness of our wildlife. It highlights our resolve to conserve and ensure that even the rarest species continue to thrive in the forests of Assam. pic.twitter.com/8jUDk1yScb
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 26, 2026