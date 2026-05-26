Një dre i rrallë albino u pa së fundmi në Parkun Kombëtar Kaziranga, të Indisë, me kryeministrin e Assamit, Himanta Biswa Sarma, që ndau pamje.

Duke postuar videon në X, kryeministri e përshkroi momentin si një pamje të rrallë dhe të jashtëzakonshme nga pyjet e Assamit.

"Jo çdo ditë dikush sheh diçka kaq të rrallë si dre", shkroi ai ndërsa ndau klipin e drerit duke lëvizur nëpër kullotat e Kaziranga.

Ai tha më tej se pamja e drerit albino pasqyron biodiversitetin e pasur të shtetit dhe nënvizon angazhimin e Assamit për ruajtjen e jetës së egër. /Telegrafi/



