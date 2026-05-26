Dosjet e UFO-ve zbulojnë prova të reja të ‘pushtimit’ sekret nga sferat misterioze të argjendta
Administrata Trump publikoi një valë të re dosjesh UFO-sh javën e kaluar, duke përfshirë pamje të papublikuara më parë të sferave misterioze metalike që fluturojnë në të gjithë botën.
Grupi i fundit në përpjekjen e Shtëpisë së Bardhë për zbulimin e UFO-ve mbërriti të premten, duke përfshirë 46 video që Kongresi ka kërkuar publikimin nga Pentagoni për muaj të tërë, transmeton Telegrafi.
Disa nga imazhet më të qarta të shikuara ishin të sferave të çuditshme ose sferave të argjendta që dukeshin se udhëtonin me shpejtësi ekstreme mbi male, oqeane dhe madje edhe objektiva ushtarake.
Këto pamje misterioze i shtohen numrit në rritje të raporteve dhe takimeve fizike që njerëzit dyshohet se kanë pasur me objektet e ngjashme me topin që duket se kanë pushtuar të gjithë planetin.
Në fakt, një studim nga platforma e mbledhur nga turma Enigma, e cila u lejon njerëzve të raportojnë pamje të UFO-ve, zbuloi më shumë se 8,000 pamje të sferave në të gjithë SHBA-në midis dhjetorit 2022 dhe qershorit 2025.
Këto raporte nuk përfshinin as rikuperimin tronditës të një sfere metalike të parë duke notuar mbi Amerikën e Jugut vitin e kaluar para se të përplasej në Tokë në Buga, Kolumbi.
Pamjet e reja të publikuara javën e kaluar përputheshin gjithashtu me qindra raportime specifike nga dëshmitarë që kanë parë 'sfera metalike' pa motor të dukshëm që lëviznin shpejt nëpër qiell.
Pavarësisht publikimit të informacionit të ri, qeveria amerikane nuk ka komentuar publikisht se nga besohet se kanë ardhur këto sfera, cilat janë qëllimet e tyre ose nëse ushtria ka rikuperuar ndonjë nga këto objekte.
Ndër videot e reja më tronditëse të publikuara nga Pentagoni ishte një e kapur nga një satelit ushtarak amerikan më 12 prill 2021.
Komanda Qendrore e SHBA-së, e cila është përgjegjëse për operacionet ushtarake në Lindjen e Mesme, Azinë Qendrore dhe pjesë të Afrikës, kapi gati pesë minuta video me ngjyra ndërsa sateliti ndiqte një sferë të madhe argjendi mbi një vargmal të panjohur.
UFO-ja mund të shihej duke udhëtuar me shpejtësi të lartë dhe duke lëvizur pa mundim mbi terren pavarësisht se nuk kishte shenja të qarta të një motori ose mënyrës së fluturimit kaq shpejt. /Telegrafi/