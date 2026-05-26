Qeni qëllon aksidentalisht me armë, godet një grua disa metra larg gjatë një ndalese kaotike në një pikë karburanti në Nebraska
Një qen thuhet se ka shkrepur një pushkë brenda një kamioni gjatë një ndalese në një pikë karburanti në Nebraska të shtunën, duke shkaktuar një shpërthim në automjet dhe duke plagosur një grua në një automjet tjetër disa metra larg, sipas raporteve lokale, duke cituar autoritetet e Nebraskës.
Incidenti ndodhi pak pas mesditës kur automjeti u ndal në Short Stop, një pikë karburanti dhe dyqan ushqimesh, i vendosur në 2002 Avenue I, raportoi KNOP.
Sipas Departamentit të Policisë së Scottsbluff, qeni mbeti brenda automjetit pasi pronari hyri në dyqan. Një pasagjer tjetër që udhëtonte me të doli gjithashtu jashtë, por qëndroi pranë derës së përparme të pasagjerit, tha pika e shitjes.
Gjatë kësaj kohe, qeni thuhet se lëvizi në zonën e ulëses së pasme dhe ra në kontakt me një pushkë të ruajtur në automjet. Arma e zjarrit dukej se kishte një plumb të vërtetë në dhomën e fishekut dhe u shkrep, treguan autoritetet, transmeton Telegrafi.
Plumbi thuhet se kaloi nëpër derën e përparme të pasagjerit të automjetit, doli nga parkingu dhe goditi një grua që ishte ndalur në një semafor aty pranë disa metra larg.
Policia tha se një plumb pushke goditi pjesën e sipërme të krahut të saj të djathtë, i cili në atë kohë ishte jashtë dritares, sipas KNOP.
Plagët e saj nuk u konsideruan kërcënuese për jetën dhe një anëtar i familjes e transportoi atë në Qendrën Mjekësore Rajonale Perëndimore për trajtim, shtoi media. /Telegrafi/