Skocia feston rikthimin në Kupën e Botës me kartëmonedhë me imazhin e goditjes së McTominay nga lart
Për të shënuar rikthimin e shumëpritur të Skocisë në Kupën e Botës, një nga qëllimet e mëdha të kombit të kohëve të fundit po festohet deri në bankë.
Banka e Skocisë ka zbuluar një kartëmonedhë 20 funtëshe (27 dollarë) me edicion të kufizuar që paraqet një imazh të frymëzuar nga goditja me kokë e Scott McTominay në fitoren dramatike kundër Danimarkës që vulosi kualifikimin në Kupën e Botës.
Vetëm 100 prej këtyre kartëmonedhave janë shtypur, me 50 të disponueshme përmes një përzierjeje ankandesh për koleksionistë, një shorteu çmimesh dhe dy "kasafortash" të hapura në qytetet skoceze në Glasgow dhe Edinburg.
Disa nga të ardhurat do të mbështesin Crisis Scotland, një organizatë bamirëse për të pastrehët.
"Momente të tilla u përkasin të gjithë atyre që ndjekin ekipin", tha McTominay, i cili luan në mesfushë për Skocinë dhe ekipin italian Napoli, "kështu që të shohësh golin tim të paraqitur në një kartëmonedhë skoceze ndihet jashtëzakonisht e veçantë".
Emma Noble, kryetare e komitetit ekzekutiv skocez në Bankën e Skocisë, tha se kishte një dëshirë për të shënuar kualifikimin e ekipit kombëtar në Kupën e Botës "në një mënyrë që është e rrënjosur në identitetin skocez".
“Ashtu si futbolli, kartëmonedhat kanë qenë prej kohësh pjesë e historisë së vendit tonë”, tha ajo, “dhe kjo kartëmonedhë 20 funtëshe me botim të kufizuar kombinon këto dy tradita me një kthesë moderne dhe krijuese”.
Skocia luajti për herë të fundit në Kupën e Botës në vitin 1998. Në turneun e kësaj vere në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë, skuadra është shortuar në të njëjtin grup me Haitin, Marokun dhe Brazilin.