Artistja përdor teknikat e tatuazheve për të krijuar figura në lëkurën e kafshëve
Bilge Yildiz, e cila jeton në Stamboll, përdor teknikat e tatuazheve për të krijuar motive figura mitologjike në lëkurat e kafshëve që i merr nga përpunuesit e lëkurës.
Pas diplomimit në Departamentin e Dizajnit të Produkteve Industriale të Universitetit Teknik të Stambollit, Yildiz përfundoi masterin në dizajnin e këpucëve, çantave dhe aksesorëve prej lëkure në Akademinë e Modës në Stamboll.
Afërsisht shtatë vjet më parë, ajo vendosi të kombinonte arsimin e saj në dizajn dhe pikturë me teknikat e tatuazheve.
Fillimisht ajo filloi të punonte në lëkurën e mobilieve (lëkurë sintetike), dhe më vonë punoi me kujdes në lëkurën e qengjit dhe të lopës duke përdorur një makinë tatuazhesh.
"Pasi vendosa të kombinoj teknikën e tatuazhit dhe pikturën, fillova të punoj me lëkura kafshësh. Nuk ishte një teknikë që ishte bërë më parë, kështu që ndryshova cilësimet e makinës, zgjedhjet e gjilpërave dhe bojës që përdor në teknikat e tatuazheve", deklaroi Yildiz. /AA/