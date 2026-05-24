Traktorë, ATV dhe karroca golfi - maturantët e Michiganit mbërrijnë në shkollë me stil në Ditën e Traktorëve
Të premten, Chase Harvell hyri në parkingun e shkollës së mesme Aeroport në Michiganin juglindor, për herë të fundit para diplomimit javën e ardhshme.
Harvell po ngiste një automjet familjar, ashtu siç kishte bërë shumë herë më parë. Megjithatë, ky grup rrotash arriti shpejtësinë rreth 40 km/orë, transmeton Telegrafi.
Harvell dhe dhjetëra të tjerë të diplomuar i lanë pas dore makinat dhe kamionët e tyre dhe mbërritën me traktorë, ATV, karroca golfi dhe të tjera.
E gjitha kjo ishte pjesë e Ditës së Traktorit, një festë që daton që nga vitet e 80-ta në shkollën në Carleton, Michigan, rreth 56 kilometra në jug të Detroitit.
Shumica e nxënësve mbërritën deri në orën 7:30 të mëngjesit, por argëtimi vazhdoi gjatë gjithë ditës me lojëra, muzikë dhe drekë të ofruara nga një restorant lokal.
Eventi vjetor nuk është vetëm një festë argëtuese për të diplomuarit, por shërben edhe për të nderuar trashëgiminë bujqësore të zonës.
"Ne jemi thjesht një shkollë ferme. Është një traditë. Të gjithë e kanë bërë para nesh. Ne thjesht e vazhdojmë", tha Harvell.
Fermeri i gjeneratës së katërt të premten ishte pas timonit të një Case 305 Magnum, i njëjti traktor që përdoret për të lëruar tokën ku ai dhe familja e tij kultivojnë sojë dhe misër. Dhe ai që vëllai i tij më i madh e drejtoi në Ditën e Traktorëve tre vjet më parë.
Myah Hoppert mbërriti herët dhe me një John Deere 8300 që praktikisht mund të shkonte vetë në shkollë në këtë pikë. I njëjti traktor transportoi dy motrat e Hoppert dhe tetë kushërinjtë e tyre në Aeroport High gjatë Ditëve të Traktorëve të kaluara.
“Dita e fundit me të gjithë miqtë e mi,” tha Hoppert, i cili planifikon të studiojë infermieri në Kolegjin Komunitar të Qarkut Monroe vitin e ardhshëm.
E premtja ishte “një urra e fundit,” tha Austin Neddo, i cili mund të mbajë dallimin e të pasurit udhëtimin më të vjetër. Ai mbërriti në një Farmall A të restauruar të vitit 1940, një traktor dikur në pronësi të stër-stërgjyshit të Neddo-s.
Si arkëtare e klasës, Jocelyn Kleman ndihmoi në organizimin e festimeve të së premtes, të cilat ajo i përshkroi si "pushimet tona të fundit". Ajo priste që 150 nga afërsisht 180 maturantë të merrnin pjesë në Ditën e Traktorit.
Kleman dhe dy shoqe hipën në një automjet fuoristradë të njohur si "krah për krah".
Ajo e kishte pritur me padurim këtë ditë për katër vjet, pasi, ashtu si studentët e tjerë të Aeroportit, kishte mundësi të shikonte festimet e fundvitit vetëm përmes dritareve të klasës.
"Mund të shihje sa shumë po argëtohen maturantët", tha Kleman, e cila planifikon të ndjekë Universitetin Shtetëror të Miçiganit në vjeshtë. /Telegrafi/