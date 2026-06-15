Shitësi i lotarisë tenton të përvetësojë jackpotin prej 47 milionë eurosh, përfundon para drejtësisë
Shitësi i lotarisë tentoi të përvetësonte jackpot-in prej 47 milionë eurosh – tani përballet me burg të rëndë.
Një shitës i lotarisë në Spanjë është dënuar me burg pasi tentoi të përvetësonte një fitim prej 47 milionë eurosh që i takonte një lojtari tjetër.
Sipas hetimeve, ai kishte tentuar të manipulonte procesin dhe të mbante për vete biletën fituese ose të fshihte identitetin e fituesit të vërtetë.
Autoritetet zbuluan skemën e tij dhe e arrestuan, ndërsa gjykata më pas e shpalli fajtor për mashtrim dhe përvetësim të paligjshëm të shumave të mëdha.
Ai tashmë përballet me një dënim të gjatë me burg dhe humbje të licencës për punë në industrinë e lotarisë. /Telegrafi/
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