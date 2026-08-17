Dy dhi u bënë “pasagjerë” të papritur në një autobus të TriMet në Portland, Oregon, pasi hipën në mjet përmes dyerve të mesit.

Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë dy kafshët duke ndjekur pasagjerët brenda autobusit, para se dyert të mbylleshin pas tyre.



Pak çaste më vonë, shoferi vuri re mysafirët e pazakontë dhe hapi dyert.

Dy dhitë dolën nga autobusi, ndërsa pasagjerët i ndihmuan të largoheshin.

Dy kafshët u gjetën dhe iu dorëzuan pronarit të tyre.

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