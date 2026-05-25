Dëgjonte zhurma nga muret e shtëpisë së re – ajo që gjeti e la pa fjalë
Kur zhvendosen në një shtëpi të re, shumica e njerëzve dëgjojnë zhurma të çuditshme.
Megjithatë, një burrë mbeti i shtangur pasi zbuloi se çfarë fshihej në të vërtetë brenda mureve të shtëpisë së tij.
Pronari shpjegoi se si ishte zhvendosur së fundmi në një pronë të vjetër ku macet endacake shpesh dëgjoheshin duke vrapuar nëpër çati dhe jashtë.
Por, ai vazhdonte të dëgjonte mjaullima që vinin nga diku brenda vetë shtëpisë.
“Shikova përreth shtëpisë dhe nuk pashë asgjë. Madje telefonova zjarrfikësit”, tha ai.
Më pas burri tha se kishte parë një “ ëndërr të çuditshme ” që e shtyu të shkonte dhe ta shpëtonte kafshën njëherë e përgjithmonë.
“Është një shtëpi e vjetër, kështu që pas murit të thatë ka një strukturë të madhe me kornizë druri”, zbuloi ai.
Pak çaste më vonë, burri arriti të futte dorën nëpër vrima dhe të nxirrte një kotele të vogël të bllokuar.
Fatmirësisht, koteleja i mbijetoi kësaj sprove dhe tani është shëndoshë e mirë dhe po shërohet. /Telegrafi/