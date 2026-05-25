Zgjedhjet dhe stabiliteti institucional në fokus, Haxhiu pret ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar
U.d. Presidentes, Albulena Haxhiu ka pritur në takim Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ku u diskutuan zhvillimet e fundit politike në vend.
“Në takim u bisedua për zhvillimet e fundit politike në vend, me theks të veçantë në procesin zgjedhor, rëndësinë e mbarëvajtjes së tij dhe ruajtjen e stabilitetit institucional”, thuhet në komunikatë.
“U.d. Presidentja Haxhiu e falënderoi Mbretërinë e Bashkuar për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Republikës së Kosovës dhe theksoi rëndësinë e partneritetit të afërt mes dy vendeve”, thuhet më tej në njoftim.
Takimi vjen në kuadër të kontakteve të rregullta institucionale dhe bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar në fushën politike dhe diplomatike./Telegrafi/