Vietnami nxjerr në ankand çantat Hermes të manjates së dënuar për mbi 500 mijë dollarë
Një palë çantash luksoze Hermes që dikur i përkisnin një manjates vietnameze të pasurive të paluajtshme të burgosur u shitën në ankand për më shumë se 500,000 dollarë, raportuan mediat shtetërore, ndërsa qeveria kërkon të rikuperojë fondet e lidhura me një mashtrim prej 27 miliardë dollarësh.
Zhvilluesja e pasurive të paluajtshme Truong My Lan u dënua në vitin 2024 për mashtrim parash nga Banka Tregtare Saigon (SCB), të cilën prokurorët thanë se ajo e kontrollonte, transmeton Telegrafi.
Ajo fillimisht u dënua me vdekje në një nga rastet më të mëdha të korrupsionit në Vietnam, por tani përballet me burgim të përjetshëm pasi Hanoi hoqi dënimin me vdekje për disa krime.
Një çantë Hermes e konfiskuar me gurë të çmuar të bardhë u shit të enjten në Qendrën e Shërbimeve të Ankandeve të Aseteve të qytetit Ho Chi Minh për 11.6 miliardë dong vietnamezë (440,000 dollarë), raportuan mediat shtetërore. Një çantë e dytë Hermes u shit për 2.5 miliardë dong (95,000 dollarë).
Manjatja e turpëruar i kishte kërkuar gjykatës të kthente çantat e rralla Birkin për albinët, duke thënë se kishte blerë njërën në Itali dhe tjetrën e kishte marrë si dhuratë.
Ato ishin "sumne" që ajo donte t'i ktheheshin familjes së saj, raportuan mediat shtetërore.
Dhjetëra mijëra njerëz që investuan kursimet e tyre në Bankën Tregtare Saigon humbën para, duke tronditur kombin komunist dhe duke shkaktuar protesta të rralla nga viktimat.
Lan u urdhërua të kompensonte viktimat dhe deri më tani ka paguar më shumë se 12 trilionë dong (455 milionë dollarë) për mbajtësit e obligacioneve, sipas një deklarate në faqen e internetit të qeverisë.
Tre makina që dikur i përkisnin Lan - një Maybach, një BMW dhe një Lexus - do të dalin në ankand të premten. /Telegrafi/