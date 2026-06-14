Uji termal që rrjedh prej 2 mijë vitesh vazhdon të tërheqë turistë në Turqi
Basilica Therma, Hamami Romak në qytetin turk të Yozgatit i përfshirë në Listën e Përkohshme të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, ka filluar të mirëpresë vizitorët me ardhjen e verës.
Hamami historik besohet se e shëroi vajzën e mbretit që jetonte në Kayseri gjatë periudhës së Perandorisë Romake dhe që vuante nga një sëmundje e pashërueshme, për këtë arsye në rajon quhet "Vajza e Mbretit".
Ai tërheq vëmendjen e turistëve me arkitekturën e tij dhe me ujin termal me temperaturë 50 gradë që rrjedh prej 2 mijë vitesh. /AA/
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