Një shtresë gjigante akulli u shkëput dhe largua me shpejtësi, eksploruesit e Antarktidës mbetën pa akomodim të ekuipazhit dhe furnizim me karburant
Eksploruesit e Antarktidës kanë mbetur pa akomodim dhe furnizim me karburant, pasi një shtresë masive akulli që mbante kontejnerë transporti u thye dhe u largua nga një stacion kërkimor.
Stacioni Neumayer III, i operuar nga Gjermania, u godit nga një stuhi e dhunshme bore në janar, duke rezultuar në një copë të madhe akulli dhe shtatë kontejnerë transporti që u larguan në Detin Weddell.
Shtatë kontejnerët ishin vendosur në akull për t'u ngarkuar në një anije, kështu që kur u larguan para se të mblidheshin, anëtarët e ekuipazhit mbetën pa furnizime, duke përfshirë pajisje speciale, 9,500 litra naftë dimërore, bombola gazi dhe bateri.
Një tjetër kontejner shërbeu si akomodim për anëtarët e ekuipazhit që eksploronin rajonin e Antarktidës, transmeton Telegrafi.
Kur stuhia e dimrit që zgjati disa ditë u qetësua, studiuesit në bordin e Neumayer III zbuluan se kontejnerët ishin larguar, së bashku me furnizimet e tyre thelbësore.
Pasi akullthyesi gjerman i kërkimit Polarstern zbuloi shtresën e akullit rreth 87 milje nga burimi i saj, u nis një operacion i pjesshëm rikuperimi për të rikuperuar karburantin dhe bateritë me helikopter.
Megjithatë, operacioni ngeci pasi pllaka e akullit u bë gjithnjë e më e paqëndrueshme, duke i bërë të pamundura përpjekjet e rikuperimit.
Një muaj më vonë, shtresa e akullit nuk shfaqej më në imazhet satelitore, duke i bërë studiuesit të besonin se ajo u thye.
Ndërkohë, besohet se kontejnerët janë fundosur në shtratin e detit, duke ngritur shqetësime për ndikimin e tyre mjedisor në rajon, me njërin prej tyre që mbante 9,000 litra naftë.
Takimi Konsultativ i Traktatit të Antarktidës, një forum ndërkombëtar vjetor përgjegjës për administrimin, qeverisjen dhe menaxhimin e Antarktidës, i cili u mbajt më parë këtë muaj, tha: "Supozohet se [kontejneri] është dëmtuar duke rënë në det ose është shpërthyer gjatë rrugës për në shtratin e detit. Në të dyja rastet, karburanti ka të ngjarë të ketë rrjedhur".
Incidenti ka çuar në marrjen e masave të reja për të parandaluar çdo humbje të mëtejshme të furnizimeve, me kontejnerët që tani duhet të ruhen të paktën tre milje nga buza e akullit.
Ndërkohë, studiuesit duhet të monitorojnë shtresën e akullit më nga afër.
Kjo vjen ndërsa shkencëtarët paralajmëruan se shkrirja e shpejtë e rafteve të akullit në Antarktidë mund të shkaktojë rritjen e niveleve globale të detit edhe më shpejt se sa pritej. /Telegrafi/