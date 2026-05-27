Britaniku bëhet personi më i vjetër në botë që ecën nëpër krahët e aeroplanit në moshën 98 vjeç
Një veteran britanik 98-vjeçar i Luftës së Dytë Botërore u bë zyrtarisht personi më i vjetër në botë që ecën në krahët e aeroplanit kur qëndroi në majë të një aeroplani në Angli.
Harry Heasman kaloi më shumë se 9 minuta në majë të aeroplanit në një lartësi prej mbi 1,000 metrash të shtunën në aeroportin Duxford në Kembrixh.
Një gjyqtar i Rekordeve Botërore Guinness ishte i pranishëm për të certifikuar zyrtarisht Heasman si personin më të vjetër në botë që ecën në krahë, transmeton Telegrafi.
"Kam ëndërruar ta bëj këtë që kur isha fëmijë i vogël dhe të jetoj më në fund atë ëndërr në moshën 98 vjeç dhe të jem mbajtës i titullit të Rekordeve Botërore Guinness është përtej çdo gjëje që mund ta kisha imagjinuar ndonjëherë", tha Heasman për Rekordet Botërore Guinness.
Ai tha se kaloi 11 muaj duke punuar me një trajner fizik për ta përgatitur trupin dhe mendjen e tij për përpjekjen.
Përpjekja e tij për rekord mblodhi para për Fondin e Kancerit për Fëmijë Lennox dhe shërbeu si një kujtim për gruan dhe djalin e tij, të cilët të dy vdiqën pas betejave me kancerin.
"Harry është provë se nuk është kurrë vonë për të ndjekur një ëndërr. Në moshën 98 vjeç, ajo që ai ka arritur është thjesht e jashtëzakonshme. Gjatë muajve të fundit, kam pasur privilegjin ta njoh atë dhe të shoh vendosmërinë pas kësaj sfide", tha Lindsey Bidwell, një përfaqësuese nga Fondi i Kancerit për Fëmijë Lennox.
"Të bësh këtë ndërkohë që mbledh para për të ndihmuar fëmijët me kancer, e bën edhe më të veçantë. Harry është vërtet një thesar kombëtar dhe ekipi ynë dhe familjet për të cilat ai po mbledh para do të jenë përgjithmonë mirënjohëse", shtoi ajo. /Telegrafi/
