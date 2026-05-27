Së pari Hëna, pastaj Marsi? Fazat e planifikuara të misionit Artemis të NASA-s
Fokusi është te Hëna, por NASA po ëndërron për më shumë.
Agjencia hapësinore është në mes të programit të saj Artemis - një seri shumëpjesëshe misionesh gjithnjë e më komplekse në Hënë që synojnë ndërtimin e një baze të përhershme hënore.
Astronautët do të jenë në gjendje të jetojnë në bazë dhe të punojnë në sipërfaqen e Hënës, me shpresën se ajo përfundimisht do të bëhet “një trampolinë” për misionet në Mars.
Pjesa e parë e programit, Artemis I, u lansua në nëntor 2022.
Ajo dërgoi një kapsulë të zbrazët të ekuipazhit Orion për të rrethuar Hënën për të testuar raketën e NASA-s, Sistemin e Lansimit në Hapësirë (SLS).
Artemis II e çoi një hap më tej me astronautë në bord për të përfunduar një fluturim pranë Hënës, ndërsa Artemis III pritet të shohë një ekuipazh të dërguar në bordin e anijes kozmike Orion në vitin 2027 për të testuar aftësitë e ankorimit hënor të nevojshme për të ulur astronautët në Hënë.
Shpresohet që Artemis IV do të pasojë në vitin 2028 me dy astronautë që do të përpiqen të ulen pranë polit jugor të Hënës, duke shënuar uljen e parë të njeriut në satelitin tonë që nga viti 1972.
Pastaj, NASA thotë se synon të nisë një tjetër mision në sipërfaqen hënore, Artemis V, deri në fund të vitit 2028, me plane për të nisur misione të ardhshme një herë në vit që nga ajo kohë e tutje.
Misioni Artemis V është gjithashtu koha kur NASA pret të fillojë ndërtimin e bazës së saj në Hënë.