SpaceX testoi Starship, sukses në orbitë dhe përfundim dramatik në Oqeanin Indian
SpaceX ka lansuar versionin më të fundit të raketës së saj Starship në një fluturim testimi në lartësi të madhe, duke treguar si progresin teknologjik ashtu edhe sfidat e vazhdueshme të kompanisë në zhvillimin e misioneve për hapësirën e thellë.
Raketa Starship V3 u ngrit nga objekti Starbase i SpaceX në Boca Chica, në Teksasin jugor, më 22 maj, pas vonesave të shkaktuara nga një problem teknik që detyroi kompaninë të anulonte një tentativë të mëparshme.
Inxhinierët më vonë arritën të zgjidhnin një mosfunksionim në sistemin hidraulik të kullës së lëshimit, duke i hapur rrugë realizimit të fluturimit.
Menjëherë pas ngritjes, anija kozmike Super Heavy u nda me sukses nga faza e sipërme e raketës.
Ndërsa përforcuesi nuk arriti të përfundonte djegien e planifikuar të kthimit dhe u rrëzua në Gjirin e Meksikës, faza e sipërme vazhdoi ngjitjen në hapësirë, pavarësisht humbjes së njërit prej gjashtë motorëve Raptor gjatë fluturimit.
Gjatë misionit, anija kozmike vendosi një seri satelitësh të improvizuar Starlink, si dhe dy satelitë diagnostikues operacionalë, përpara se të niste zbritjen e kontrolluar drejt atmosferës së Tokës.
Gjatë rihyrjes, SpaceX testoi qëllimisht mjetin në kushte më ekstreme, përfshirë fluturimin me pjesë të mburojës termike të hequra, për të mbledhur të dhëna inxhinierike.
Në fund, Starship përfundoi një përplasje të planifikuar në Oqeanin Indian, duke mbyllur misionin në një shpërthim të kontrolluar që sipas SpaceX ishte pjesë e skenarit të testimit.
- YouTube www.youtube.com
Pavarësisht përfundimit dramatik, kompania e cilësoi misionin si të suksesshëm, pasi mjeti arriti të përballojë rihyrjen në atmosferë dhe realizoi shumicën e objektivave kryesorë.
Versioni V3 i Starship sjell përmirësime të rëndësishme në shtytje, sistemet e karburantit dhe kapacitetin e ngarkesës, me synimin për misione afatgjata dhe ripërdorshmëri të shpejtë. Anija kozmike është një komponent kyç i programit Artemis të NASA-s, i cili synon rikthimin e astronautëve në Hënë brenda kësaj dekade.
Testi i fundit konsiderohet një hap përpara në zhvillimin e një sistemi raketor gjithnjë e më kritik për eksplorimin hapësinor dhe misionet komerciale, pavarësisht sfidave teknike që mbeten ende për t’u zgjidhur. /Telegrafi/