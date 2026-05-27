Dy kongresistë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Keith Self dhe Suhas Subramanyam do të qëndrojnë sot për vizitë në Kosovë.

Kongresistët amerikanë do të takohen me ushtruesen e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu dhe kryeministrin Albin Kurti.


​Kongresistët amerikanë nga Presheva vijnë në Kosovë, vizitojnë Bondsteel-in

Takimi i Haxhiut me kongresmenët e SHBA-së, Keith Self dhe Suhas Subramanyam do të mbahet në ora 11:15, ndërkaq kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, do t’i takojë në ora 11:50.

Ndryshe, kongresistët amerikanë Keith Self dhe Suhas Subramanyam kanë vizituar të hënën Luginën e Preshevës, ku u takuan me përfaqësues politikë dhe institucionalë shqiptarë për t’u njohur nga afër me sfidat dhe pozitën e shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

