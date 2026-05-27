Policia spanjolle kontrollon selinë e Partisë Socialiste në pushtet në Madrid
Oficerët e Njësisë Qendrore Operative (UCO) të Gardës Civile Spanjolle kanë bastisur selinë kombëtare të Partisë Socialiste në pushtet (PSOE) të Spanjës, për të kryer një kontroll të urdhëruar nga një gjyqtar në lidhje me një pjesë të mbyllur të çështjes Leire Díez. Díez, ish-"ndërmjetësi" i partisë, është aktualisht nën hetim për ushtrim ndikimi.
Garda Civile ka qenë në ndërtesën e rrugës Ferraz që nga mëngjesi i sotëm si pjesë e një operacioni special që përqendrohet në një aspekt të veçantë dhe sekret të çështjes, i cili thuhet se përfshin edhe Vicente Fernández, ish-presidentin e Kompanisë Shtetërore për Investime Industriale (SEPI), një firmë shtetërore investimesh. Díez dhe Fernández u arrestuan nga UCO në dhjetor.
Oficerët do të kontrollojnë gjithashtu shtëpinë e Gaspar Zarrías të PSOE-së, i cili ishte kyç në vendimin për të punësuar Díez, transmeton Telegrafi.
Gjyqtari po kërkon të përcaktojë se deri në çfarë mase Díez po vepronte vetë apo sipas udhëzimeve nga partia e saj ose qeveria.
Alberto Núñez Feijóo, udhëheqësi i opozitës, komentoi mbi rastin ndërsa mbërriti në Kongres, duke thënë: "Serioziteti i tij ekstrem flet vetë".
Kjo ndodh rreth një javë pasi autoritetet kontrolluan edhe zyrat e ish-kryeministrit José Luis Rodríguez Zapatero në lidhje me hetimin për korrupsion të Plus Ultra.