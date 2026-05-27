Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në Rahovec ka gjetur në një arë të mbjellë me patate edhe bimë të kanabisit.

Rasti ka ndodhur të martën në ora 09:00.

“Raportohet se në një arë të mbjellë me patate janë vërejtur disa bimë të dyshuara të llojit Kanabis Sativa”, thuhet në raport.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse ku kanë vërejtur 100 bimë.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, i cili ka urdhëruar që të mirën disa mostra për ekzaminim, e më pastaj të nxirren dhe të shkatërrohen. /Telegrafi/

