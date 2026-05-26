Një grua gjendet e vdekur në Ferizaj, policia jep detaje
Një grua rreth 60 vjeç është gjetur pa shenja jete në rrugën “Halim Spahija” në Ferizaj, mbrëmjen e së martës.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, i cili bëri të ditur se në vendin e ngjarjes ka dalë menjëherë ekipi policor dhe ai i emergjencës.
Sipas tij, mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës në vendin e ngjarjes.
“Sot, më 26.05.2026, rreth orës 19:00, jemi njoftuar se një person i gjinisë femërore është pa shenja jete në rrugën ‘Halim Spahija’ në Ferizaj. Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë patrulla policore dhe ekipi i emergjencës, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës, femër e moshës rreth 60 vjeçare”, ka deklaruar Veseli.
Ai shtoi se në vendngjarje kanë dalë edhe njësia e hetimeve si dhe shefi i ndërrimit, ndërsa për rastin është njoftuar edhe prokurori i shtetit.
Sipas autoriteteve, rasti është iniciuar si “hetim mbi vdekjen”, ndërsa hetimet për rrethanat e ngjarjes janë duke vazhduar.