Komandanti i ri i krahut ushtarak të Hamasit është vrarë në një sulm ndaj Gazës veriore, thanë të mërkurën Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF).

Mohammed Odeh u shënjestrua në një sulm ndaj qytetit të Gazës pas "muajsh monitorimi të inteligjencës dhe ndjekjeje operacionale", tha ushtria e Izraelit, transmeton Telegrafi.

Odeh më parë kishte qenë përgjegjës për selinë e inteligjencës së Hamasit, por thuhet se kishte marrë përsipër detyrën e kreut të krahut ushtarak pas vdekjes së udhëheqësit të mëparshëm Izz al-Din al-Haddad në fillim të këtij muaji.

"Si pjesë e operacionit për të eliminuar Odeh, IDF goditi vendet e infrastrukturës terroriste në qytetin e Gazës që u përdorën nga Odeh dhe operativë të tjerë të Hamasit", tha IDF në një deklaratë.

"Njëkohësisht, IDF goditi një apartament aty pranë ku ndodhej një strehë që i përkiste një terroristi të Hamasit i cili u infiltrua në Izrael gjatë masakrës së 7 tetorit dhe operoi brenda rrjetit të Odeh", shtoi ajo.

Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu e përshkroi Odeh si një nga "arkitektët" e sulmeve të 7 tetorit.

"Odeh ishte përgjegjës për vrasjen, rrëmbimin dhe plagosjen e shumë qytetarëve izraelitë dhe ushtarëve të IDF-së", tha ajo.

Kjo vjen ndërsa Izraeli rrit operacionet ushtarake në Liban, ku forcat e tij po përleshen me grupin Hezbollah të mbështetur nga Irani. /Telegrafi/

