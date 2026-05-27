Kreu i ri i krahut ushtarak të Hamasit vritet në sulmin ndaj Gazës, thotë Izraeli
Komandanti i ri i krahut ushtarak të Hamasit është vrarë në një sulm ndaj Gazës veriore, thanë të mërkurën Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF).
Mohammed Odeh u shënjestrua në një sulm ndaj qytetit të Gazës pas "muajsh monitorimi të inteligjencës dhe ndjekjeje operacionale", tha ushtria e Izraelit, transmeton Telegrafi.
Odeh më parë kishte qenë përgjegjës për selinë e inteligjencës së Hamasit, por thuhet se kishte marrë përsipër detyrën e kreut të krahut ushtarak pas vdekjes së udhëheqësit të mëparshëm Izz al-Din al-Haddad në fillim të këtij muaji.
"Si pjesë e operacionit për të eliminuar Odeh, IDF goditi vendet e infrastrukturës terroriste në qytetin e Gazës që u përdorën nga Odeh dhe operativë të tjerë të Hamasit", tha IDF në një deklaratë.
"Njëkohësisht, IDF goditi një apartament aty pranë ku ndodhej një strehë që i përkiste një terroristi të Hamasit i cili u infiltrua në Izrael gjatë masakrës së 7 tetorit dhe operoi brenda rrjetit të Odeh", shtoi ajo.
Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu e përshkroi Odeh si një nga "arkitektët" e sulmeve të 7 tetorit.
"Odeh ishte përgjegjës për vrasjen, rrëmbimin dhe plagosjen e shumë qytetarëve izraelitë dhe ushtarëve të IDF-së", tha ajo.
Kjo vjen ndërsa Izraeli rrit operacionet ushtarake në Liban, ku forcat e tij po përleshen me grupin Hezbollah të mbështetur nga Irani. /Telegrafi/
🔴ELIMINATED: Mohammed Odeh - Head of Hamas’ Military Wing in a strike in northern Gaza.
Odeh served as the Head of Hamas’ military wing following the elimination of Izz al-Din al-Haddad. As part of his role, he was responsible for planning and coordinating Hamas terrorists’… pic.twitter.com/y1Z7eUaUMd
— Israel Defense Forces (@IDF) May 27, 2026