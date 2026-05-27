Irani akuzon SHBA-në për shkelje të armëpushimit dhe sulm ndaj anijeve tregtare
Irani të martën akuzoi Shtetet e Bashkuara për shkelje të përsëritura të armëpushimit dhe kryerje sulmesh ndaj anijeve tregtare iraniane, sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme.
Ministria tha se SHBA-të kishin vazhduar atë që e quajtën "veprime të paligjshme dhe të padrejta" që nga shpallja e armëpushimit dhe kishin kryer "grabitje të shumta detare" kundër anijeve tregtare iraniane.
Ajo gjithashtu akuzoi Uashingtonin për shkelje flagrante të armëpushimit në rajonin Hormozgan të Iranit gjatë 28 orëve të fundit.
Ngushtica e Hormuzit ndodhet përgjatë bregdetit jugor të rajonit Hormozgan të Iranit, transmeton Telegrafi.
Të hënën, ushtria amerikane kreu "sulme vetëmbrojtëse" duke synuar vendet e lëshimit të raketave dhe anijet iraniane rreth Ngushticës së Hormuzit mes një armëpushimi midis dy vendeve dhe negociatave të vazhdueshme për t'i dhënë fund luftës, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së.
"Forcat amerikane kryen sulme vetëmbrojtëse në Iranin jugor sot për të mbrojtur trupat tona nga kërcënimet e paraqitura nga forcat iraniane", tha zëdhënësi i CENTCOM, Timothy Hawkins, për CNN në një deklaratë kur u pyet për shpërthimet e raportuara rreth Ngushticës së Hormuzit.
Ministria tha se veprimet ndodhën ndërsa një proces diplomatik i ndërmjetësuar nga Pakistani ishte në vazhdim dhe i përshkroi ato si prova të mëtejshme të asaj që e quajti "mashtrim dhe tradhti" të SHBA-së.
"Irani nuk do të lërë asnjë akt agresioni pa përgjigje dhe nuk do të tregojë asnjë hezitim në mbrojtjen e interesave të Iranit", përfundoi deklarata. /Telegrafi/