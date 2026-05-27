Libani thotë se sulmet izraelite vranë 31 persona në një nga ditët më vdekjeprurëse që nga armëpushimi

Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se sulmet ajrore izraelite vranë 31 persona dhe plagosën 40 të tjerë të martën, në një nga ditët më vdekjeprurëse që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në Liban në prill.

Në një deklaratë, ministria tha se të vdekurit dhe të plagosurit përfshinin fëmijë dhe gra, dhe akuzoi Izraelin për kryerjen e "një serie masakrash" në vende të shumta në të gjithë Libanin jugor.

Sipas ministrisë, 14 persona u vranë në Bourj Al-Shamali, përfshirë dy fëmijë dhe tre gra, dhe 16 të tjerë u plagosën, përfshirë pesë fëmijë dhe gjashtë gra, transmeton Telegrafi.

Në Kawthariyat Al-Raz, pesë persona u vranë dhe gjashtë u plagosën, përfshirë dy fëmijë, tha ministria.

Ministria tha se katër persona u vranë në Habouch, përfshirë dy fëmijë, dhe 10 të tjerë u plagosën, përfshirë dy fëmijë dhe tre gra.

Në Maarakeh, gjashtë persona u vranë dhe gjashtë të tjerë u plagosën, përfshirë fëmijë, dhe në Sala'a, dy u vranë dhe dy u plagosën, sipas deklaratës.

Më herët të martën, Forcat Mbrojtëse të Izraelit thanë në një deklaratë se "vazhdojnë të godasin terroristët dhe infrastrukturën e Hezbollahut në Libanin jugor".

Ushtria tha se trupat e saj kishin "eliminuar terroristët e Hezbollahut të përfshirë në sulmet avancuese kundër ushtarëve të IDF" dhe kishin goditur infrastrukturën e përdorur për të lëshuar raketa. /Telegrafi/

