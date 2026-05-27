Libani thotë se sulmet izraelite vranë 31 persona në një nga ditët më vdekjeprurëse që nga armëpushimi
Libani thotë se sulmet izraelite vranë 31 persona në një nga ditët më vdekjeprurëse që nga armëpushimi
Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se sulmet ajrore izraelite vranë 31 persona dhe plagosën 40 të tjerë të martën, në një nga ditët më vdekjeprurëse që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në Liban në prill.
Në një deklaratë, ministria tha se të vdekurit dhe të plagosurit përfshinin fëmijë dhe gra, dhe akuzoi Izraelin për kryerjen e "një serie masakrash" në vende të shumta në të gjithë Libanin jugor.
Sipas ministrisë, 14 persona u vranë në Bourj Al-Shamali, përfshirë dy fëmijë dhe tre gra, dhe 16 të tjerë u plagosën, përfshirë pesë fëmijë dhe gjashtë gra, transmeton Telegrafi.
Në Kawthariyat Al-Raz, pesë persona u vranë dhe gjashtë u plagosën, përfshirë dy fëmijë, tha ministria.
Ministria tha se katër persona u vranë në Habouch, përfshirë dy fëmijë, dhe 10 të tjerë u plagosën, përfshirë dy fëmijë dhe tre gra.
Në Maarakeh, gjashtë persona u vranë dhe gjashtë të tjerë u plagosën, përfshirë fëmijë, dhe në Sala'a, dy u vranë dhe dy u plagosën, sipas deklaratës.
Më herët të martën, Forcat Mbrojtëse të Izraelit thanë në një deklaratë se "vazhdojnë të godasin terroristët dhe infrastrukturën e Hezbollahut në Libanin jugor".
Ushtria tha se trupat e saj kishin "eliminuar terroristët e Hezbollahut të përfshirë në sulmet avancuese kundër ushtarëve të IDF" dhe kishin goditur infrastrukturën e përdorur për të lëshuar raketa. /Telegrafi/