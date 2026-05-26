Pse Izraeli po lufton në Liban mes konfliktit me Iranin?
Shtytja e raportuar e Izraelit përtej zonave që aktualisht pushton në Liban do të shënonte përshkallëzimin e fundit ushtarak që po tensionon armëpushimin në rajon.
Por, me luftën SHBA-Izrael të përqendruar në Iran, pse Izraeli po lufton edhe në Liban?
Pse të pushtohet Libani?
Ofensiva e ripërtërirë e IDF-së në Liban filloi pasi Hezbollahu nisi raketa dhe dronë drejt Izraelit më 2 mars, menjëherë pas fillimit të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
Hezbollahu, një grup i ndërmjetëm iranian, kërkoi hakmarrje për vrasjen e Ajatollah Ali Khameneit, udhëheqësit suprem iranian.
Për çfarë është konflikti me Hezbollahun?
Armiqësitë midis Izraelit dhe milicisë së mbështetur nga Irani datojnë dekada më parë, me organizatën shiite që u formua në vitet 1980 për të luftuar pushtimin e Libanit nga Izraeli në atë kohë.
Irani, i cili është me shumicë shiite, ka mbështetur, financuar dhe armatosur Hezbollahun.
Në konfliktin aktual, Izraeli ka pushtuar Libanin jugor, duke thënë se donte të krijonte një "zonë tampon" si mbrojtje kundër milicisë - pasi raketat e tij detyruan shumë njerëz në Izraelin verior të largoheshin nga shtëpitë e tyre.
Megjithatë, Izraeli është akuzuar për ekspansionizëm, me ministrin e jashtëm të Turqisë që tha se “nuk synonte sigurinë e vet, por më shumë tokë”.
Cila është situata aktuale?
Armiqësitë ishin menduar të ndaleshin që nga 16 prilli, kur hyri në fuqi një armëpushim 10-ditor pasi Irani e bëri atë një kusht në bisedimet e paqes me SHBA-në.
Marrëveshja u arrit midis Izraelit dhe Libanit, por Hezbollahu, një aktor jo-shtetëror, e pranoi atë pavarësisht kritikave.
Që atëherë ka pasur shkelje të vazhdueshme, me të dyja palët që akuzojnë njëra-tjetrën për shkelje, edhe pse armëpushimi është zgjatur vazhdimisht.
Sa njerëz janë vrarë?
Mbi një milion njerëz në Liban janë zhvendosur gjatë luftës dhe të paktën 3,185 njerëz janë vrarë në sulmet izraelite që nga 2 marsi, sipas ministrisë libaneze të shëndetësisë.
Numrat nuk bëjnë dallim midis luftëtarëve dhe civilëve dhe Izraeli pretendon se jep paralajmërime paraprake për të mbrojtur këta të fundit.
Sipas zyrës së kryeministrit izraelit, 23 ushtarë izraelitë janë vrarë në ose afër Libanit jugor, dhe dy civilë janë vrarë në Izraelin verior. /Telegrafi/