Putin propozon ish-kancelarin gjerman Schroeder si ndërmjetës për luftën në Ukrainë
Presidenti rus Vladimir Putin ka propozuar ish-kancelarin gjerman Gerhard Schroeder, si ndërmjetës në luftën e Ukrainës - një ide që është pritur me skepticizëm në Berlin.
I pyetur të shtunën se kë do të donte të ndihmonte në rifillimin e bisedimeve me Evropën, Putin tha se "personalisht" do ta preferonte Schroeder, i cili udhëhoqi Gjermaninë nga viti 1998 deri në vitin 2005.
Schroeder, 82 vjeç, ka mbetur “pranë udhëheqësit të Kremlinit” shumë kohë pas largimit nga detyra, duke qëndruar larg shumicës së udhëheqësve perëndimorë që kur Rusia pushtoi Ukrainën në vitin 2022, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Zyrtarët gjermanë reaguan me kujdes, duke thënë se i kishin "vënë re" komentet e Putinit, por i kishin parë ato si pjesë të "një serie ofertash të rreme" nga Rusia, thanë burime qeveritare për AFP të dielën.
Një burim tha se një provë e vërtetë e qëllimeve të Moskës do të ishte zgjatja e armëpushimit aktual tre-ditor.
Siç vënë në pah mediat, qëndrimi i Schroeder e ka bërë atë një figurë të diskutueshme në vend.
Ai kurrë nuk e ka dënuar publikisht pushtimin e Ukrainës, duke i kushtuar disa privilegje që normalisht u jepen ish-kancelarëve.
Ai më parë mbajti role kyçe në projektet ruse të energjisë, duke përfshirë punën në tubacionet e gazit Nord Stream dhe një vend në bordin e firmës ruse të naftës Rosneft, nga e cila hoqi dorë në vitin 2022.
Kështu, disa politikanë gjermanë nga partia SPD e Schroederit - një partner i vogël në qeverinë e koalicionit të Gjermanisë - thonë se kjo e bën atë të papërshtatshëm për çdo rol ndërmjetësi.
Michael Roth, ish-ligjvënës i SPD-së dhe kryetar i komitetit të punëve të jashtme, tha se një ndërmjetës "nuk mund të jetë shoku i Putinit", në një intervistë me Tagesspiegel.
Ai theksoi se çdo ndërmjetës duhet mbi të gjitha të pranohet nga Ukraina. "As Moska dhe as ne nuk mund ta vendosim këtë në emër të Kievit".
Megjithatë, të tjerë brenda partisë kanë qenë më të hapur ndaj sugjerimit të Putinit.
Cituar nga Der Spiegel, zëdhënësi i SPD-së për punët e jashtme në parlament, Adis Ahmetovic, tha se propozimi duhet të "shqyrtohet me kujdes" me partnerët evropianë.
Ligjvënësi i SPD-së, Ralf Stegner, argumentoi, në të njëjtën revistë, se "nëse nuk duam që Putini dhe (Presidenti i SHBA-së, Donald) Trump të vendosin të vetëm për të ardhmen e Ukrainës", Evropa duhet të shfrytëzojë çdo shans të mundshëm - sado të vogël qoftë.
"Duhet t'i drejtohemi ish-kancelarit. Çfarë kemi për të humbur?", tha Fabio De Masi, kreu i partisë së majtë pro-ruse BSW, duke folur për AFP të dielën.
Të tjerë mbeten të pabindur, me Marie-Agnes Strack-Zimmermann të FDP-së liberale që paralajmëroi se kishte "dyshime serioze" se ish-kancelari ishte zgjedhja e duhur si ndërmjetës. /Telegrafi/