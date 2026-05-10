Putin mendon që konfliktit në Ukrainë 'po i vjen fundi'
Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se mendon që konflikti i Rusisë me Ukrainën po i vjen fundi, duke iu drejtuar gazetarëve pas një parade ushtarake të reduktuar në Moskë që shënonte fitoren sovjetike në Luftën e Dytë Botërore.
"Mendoj se çështja po i vjen fundi", tha ai, duke iu referuar "operacionit special ushtarak" në Ukrainë, ndërsa dënoi mbështetjen perëndimore për qeverinë e Kievit, transmeton Telegrafi.
Paradës vjetore të Rusisë i mungonte shfaqja e zakonshme e tankeve dhe raketave, për shkak të shqetësimeve të sigurisë, pasi autoritetet kishin frikë se Ukraina mund të synonte Sheshin e Kuq me dronë.
Një armëpushim i minutës së fundit midis Moskës dhe Kievit, i ndërmjetësuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, uli rrezikun e çdo sulmi dhe parada kaloi pa incidente.
Komentet e Putinit erdhën vetëm disa orë pasi ai përdori fjalimin e tij të Ditës së Fitores për të justifikuar luftën.
Në atë fjalim ai tha se Rusia po luftonte një luftë "të drejtë" dhe e quajti Ukrainën një "forcë agresive" që po "armatosej dhe mbështetej nga i gjithë blloku i NATO-s".
Më vonë, kur u pyet në një konferencë shtypi në lidhje me ndihmën që Perëndimi po i jep Ukrainës, Putin tha: "Ata (Perëndimi) premtuan ndihmë dhe më pas filluan të nxisin një konfrontim me Rusinë që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Mendoj se çështja po merr fund, por është një çështje serioze".
Forcat ruse pushtuan Krimenë dhe pjesë të Ukrainës lindore në vitin 2014, pastaj nisën një pushtim të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022.
Putin tha se do të takohej me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, vetëm pasi të arrihej një marrëveshje paqeje e qëndrueshme.
"Një takim në një vend të tretë është gjithashtu i mundur, por vetëm pasi të jenë arritur marrëveshje përfundimtare mbi një traktat paqeje për një perspektivë historike afatgjatë, për të marrë pjesë në këtë ngjarje dhe për ta nënshkruar (traktatin), por duhet të jetë një hap i fundit", vazhdoi ai.
Putin tha se kishte dëgjuar se Zelensky ishte gati të zhvillonte një takim personal, por shtoi se "kjo nuk është hera e parë që dëgjojmë deklarata të tilla".
Putin tha se do të ishte i gatshëm të negocionte marrëveshje të reja sigurie për Evropën dhe se partneri i tij i preferuar negociues do të ishte ish-kancelari i Gjermanisë, Gerhard Schröder.
Ish-kancelari është një mik i hershëm i Putinit dhe i diskutueshëm për shkak të punës së tij për firmat shtetërore ruse të energjisë.
Javën e kaluar Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, tha se besonte se kishte "potencial" që BE-ja të negocionte me Rusinë dhe se Zelensky favorizonte një veprim të tillë.
I cituar nga Financial Times, Costa tha se po konsultohej me udhëheqësit e BE-së mbi "çfarë duhet të diskutojmë në mënyrë efektive me Rusinë kur të vijë momenti i duhur për ta bërë këtë".
Si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit të udhëhequr nga SHBA-të gjatë fundjavës, Kievi dhe Moska ranë dakord për një shkëmbim prej 1,000 të burgosurish nga secili vend. Por Putin tha të shtunën se Rusia nuk kishte dëgjuar ende nga Ukraina për ndonjë shkëmbim.
Për herë të parë në gati dy dekada nuk kishte pajisje ushtarake në paradën e Sheshit të Kuq, të cilën Kremlini normalisht e shfaq për të projektuar fuqinë ushtarake ruse në skenën ndërkombëtare.
Kishte gjithashtu shumë më pak gazetarë në këtë ngjarje, me shumë organizata ndërkombëtare mediatike që nuk u është dhënë qasje. /Telegrafi/