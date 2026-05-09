Skandaloze, kryetari i Zubin Potokut merr pjesë në në një organizim për çnjohjen e Kosovës
Një akt i rëndë politik dhe skandaloz kundër shtetit të Kosovës pritet të ndodhë nesër në Podgoricë, ku grupe çetnike, ultranacionaliste dhe pro-serbe do të mbajnë një tubim për të kërkuar tërheqjen e njohjes së Kosovë nga Mali i Zi.
Në mesin e organizatorëve dhe pjesëmarrësve figuron edhe kryetari aktual i Komunës së Zubin Potokut nga Lista Serbe, Millosh Peroviq, i cili po del hapur krah strukturave që mohojnë shtetin e Kosovës dhe promovojnë narrativa nacionaliste serbe.
Pjesëmarrja e një zyrtari që paguhet nga buxheti i Republikës së Kosovës në një organizim për çnjohjen e Kosovës është sfidë direkte ndaj rendit kushtetues dhe sovranitetit të vendit.
Peroviq, në vend se të përfaqësojë qytetarët dhe institucionet ku ushtron mandatin, është rreshtuar publikisht me qarqe që historikisht kanë qenë kundër pavarësisë së Kosovës dhe stabilitetit në rajon.
Takimi është thirrur për të dielën e 10 majit në ora 11:00 në Podgoricë për siç thuhet ”Takim për iniciativën mbështetëse për anulimin e vendimit për njohjen e ‘Kosovës”’./Dukagjini