Nikolloski: Maqedonia e furnizon plotësisht me kerozinë Aeroportin e Prishtinës
Ne jemi i vetmi shtet që, në kohën e krizës globale në aviacion, po hap destinacione të reja ajrore. Në javët e ardhshme do të hapen pesë linja të reja, njoftoi zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.
“Austrian Airlines do të nisë fluturimet e rregullta nga Vjena në Ohër, gjë që do të jetë shumë e rëndësishme për fluturimet lidhëse përmes Vjenës. Ndërsa "Wizz Air" do të fillojë fluturimet nga Polonia, përkatësisht nga Wrocław dhe Krakow drejt Ohrit, çka do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e turizmit dhe do të sjellë turistë polakë.
Nga Shkupi do të kemi dy destinacione të shkëlqyera verore, të cilat do të vazhdojnë edhe pas sezonit veror. Njëri është Palermo në Sicili, ndërsa tjetri është Alghero në Sardenjë. Kështu, ne jemi i vetmi shtet që po hap linja të reja ajrore”, deklaroi Nikolloski.
Ai shtoi se vendi aktualisht furnizon plotësisht me kerozin Aeroportin e Prishtinës dhe pjesërisht aeroportin e Nishit, duke theksuar se falë organizimit të mirë në Shkup, funksionimi i këtyre dy aeroporteve mbështetet gjithashtu nga infrastruktura dhe kapacitetet vendase.