Rokas përgëzon Maqedoninë e Veriut për strategjinë energjetike: Reformat formësojnë rrugën drejt BE-së
BE është e fokusuar fuqimisht në zbatimin e planeve të energjetike dhe arritjen e objektivave, dhe në këtë kuptim dua ta përgëzoj Maqedoninë e Veriut për miratimin e strategjisë dhe planit energjetik dhe për progresin që ka bërë në planin e tranzicionit të drejtë. Përpjekje të tilla janë veçanërisht të rëndësishme, shumë reforma tashmë po bëhen të zbatueshme, përmes kornizës së Komunitetit të Energjisë, dhe ato do ta formësojnë fuqishëm rrugën drejt anëtarësimit në BE. Kjo u tha nga Ambasadori i BE-së Michalis Rokas në fjalimin e tij në forumin rajonal për klimën, tranzicionin energjetik dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor - MEF 2026.
Ai shtoi se për Maqedoninë e Veriut, reformat janë një përparësi, miratimi i legjislacionit për burimet e rinovueshme, si dhe mbrojtja e kategorive të cenueshme të qytetarëve.
"Nuk ka dyshim se duhet t'i përgjigjemi me vendosmëri sigurisë energjetike me të cilën po përballet rajoni dhe Evropa. Për ne, të dyja gjërat, tranzicioni klimatik dhe energjia, janë të lidhura dhe të nevojshme, ndër të tjera, për shkak të burimeve të pakta energjetike që Evropa ka në dispozicion", tha Rokas.
Ai theksoi se peizazhi evropian po kalon ndryshime të mëdha për shkak të perspektivave gjeopolitike dhe strategjike, dhe për këtë arsye perspektiva energjetike po ndryshon./Telegrafi/