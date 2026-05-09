"Ky nuk është një tjetër COVID", bëhet publike letra e shefit të OBSH-së për hantavirusin
Kreu i OBSH-së u ka shkruar banorëve të Tenerifes për t'i siguruar ata se "ky nuk është një tjetër COVID-19".
"E di që jeni të shqetësuar", shkroi Tedros Adhanom Ghebreyesus në letrën e hapur.
"E di që kur dëgjoni fjalën 'shpërthim' dhe shikoni një anije që lundron drejt brigjeve tuaja, shfaqen kujtime që asnjëri prej nesh nuk i ka harruar plotësisht. Dhimbja e vitit 2020 është ende reale dhe unë nuk e shpërfill atë për asnjë moment", shtoi ai.
Shefi i OBSH-së theksoi se rreziku aktual i shëndetit publik nga virusi "mbetet i ulët".
"Ky është vlerësimi i OBSH-së dhe ne nuk e bëjmë atë lehtë", vazhdoi Ghebreyesus.
To the people of Tenerife,
My name is Tedros, and I serve as the Director-General of the @WHO, the @UN agency responsible for global public health. It is not common for me to write directly to the people of a single community, but today I feel it is not only appropriate, it is…
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026
Më poshtë gjeni postimin e plotë:
Për popullin e Tenerifes, emri im është Tedros dhe unë shërbej si Drejtor i Përgjithshëm i agjencisë përgjegjëse për shëndetin publik global. Nuk është e zakonshme për mua t'u shkruaj drejtpërdrejt njerëzve të një komuniteti të vetëm, por sot mendoj se nuk është vetëm e përshtatshme, por është e nevojshme. Dua t'ju flas drejtpërdrejt, jo përmes njoftimeve për shtyp apo informimeve teknike, por si një qenie njerëzore me një tjetër, sepse ju e meritoni këtë.
E di që jeni të shqetësuar. E di që kur dëgjoni fjalën "shpërthim" dhe shikoni një anije të lundrojë drejt brigjeve tuaja, shfaqen kujtime që asnjëri prej nesh nuk i ka harruar plotësisht. Dhimbja e vitit 2020 është ende reale dhe unë nuk e shpërfill atë për asnjë moment. Por kam nevojë që të më dëgjoni qartë: ky nuk është një tjetër COVID-19. Rreziku aktual për shëndetin publik nga hantavirusi mbetet i ulët.
Unë dhe kolegët e mi e kemi thënë këtë pa mëdyshje dhe do t'jua them përsëri tani. Virusi në bordin e MV Hondius është lloji i hantavirusit të Andeve. Është serioz. Tre persona kanë humbur jetën dhe zemrat tona janë me familjet e tyre. Rreziku për ju, duke jetuar jetën tuaj të përditshme në Tenerife, është i ulët. Ky është vlerësimi i OBSH-së dhe ne nuk e bëjmë lehtë. Aktualisht, nuk ka pasagjerë me simptoma në bord.
Një ekspert i OBSH-së është në atë anije. Furnizimet mjekësore janë në vend. Autoritetet spanjolle kanë përgatitur një plan të kujdesshëm hap pas hapi: pasagjerët do të transportohen në breg në portin industrial të Granadillas, larg zonave të banuara, në automjete të mbyllura dhe të ruajtura, përmes një korridori të rrethuar plotësisht dhe do të riatdhesohen direkt në vendet e tyre të origjinës. Ju nuk do t'i takoni. Familjet tuaja nuk do t'i takojnë.
Dua të them edhe diçka tjetër, diçka që shkon përtej shkencës. Unë personalisht e falënderova kryeministrin Pedro Sanchez për vendimin e Spanjës për të marrë këtë anije. E quajta një akt solidariteti dhe detyre morale. Sepse kjo është ajo që është. Dua që ju të dini se kërkesa e OBSH-së drejtuar Spanjës u bë në përputhje të plotë me Rregulloret Ndërkombëtare të Shëndetit, kuadrin ligjërisht të detyrueshëm që përcakton të drejtat dhe detyrimet e vendeve dhe OBSH-së kur reagojnë ndaj ngjarjeve të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar.
Sipas këtyre rregullave, porti më i afërt me kapacitet të mjaftueshëm mjekësor duhet të identifikohet për të siguruar sigurinë dhe dinjitetin e atyre që janë në bord.
Tenerife e përmbushi këtë standard.
Gati 150 njerëz nga 23 vende kanë qenë në det për javë të tëra, disa prej tyre në pikëllim, të gjithë të frikësuar, të gjithë duke dëshiruar për shtëpinë. Tenerife është zgjedhur sepse ka kapacitetin mjekësor, infrastrukturën dhe humanizmin për t'i ndihmuar ata të arrijnë sigurinë.
Dhe për shkak se besoj kaq thellë në këtë, do të jem atje vetë. Kam ndërmend të udhëtoj për në Tenerife për ta vëzhguar këtë operacion nga afër, për të qëndruar përkrah punonjësve të shëndetësisë, stafit të portit dhe zyrtarëve që po e bëjnë të ndodhë, dhe për t'i shprehur personalisht nderimet e mia një ishulli që i është përgjigjur një situate të vështirë me mirësjellje, solidaritet dhe dhembshuri.
Humaniteti juaj meriton të dëshmohet, jo vetëm të pranohet nga distanca. Siç e kam thënë shumë herë: viruset nuk interesohen për politikën dhe nuk respektojnë kufijtë. Imuniteti më i mirë që secili prej nesh ka është solidariteti. Tenerife po e demonstron këtë solidaritet sot.
Kapiteni i anijes, Jan Dobrogowski, ekuipazhi dhe kompania që operon anijen kanë treguar bashkëpunim shembullor në këtë kohë sfiduese.
Në emër të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe në emër të atyre pasagjerëve dhe familjeve të tyre në të gjithë botën, falënderoj popullin e Tenerifes dhe të gjithë të përfshirët. Ju lutem kujdesuni për veten dhe për njëri-tjetrin. Besoni në përgatitjet që janë bërë. Dhe dijeni se OBSH-ja është me ju dhe me çdo person në atë anije, në çdo hap të rrugës. Me respekt, kujdes dhe mirënjohje, Tedros. /Telegrafi/