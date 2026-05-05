Ronaldo blen një nga veturat më të shtrenjta në botë, Cabriolet unik me ngjyrat e Al Nassr
Ylli portugez i futbollit, Cristiano Ronaldo, po tërheq sërish vëmendjen jashtë fushës. Ky 41-vjeçar njihet jo vetëm për numrin e tij të pabesueshëm të golave të shënuar (971), por edhe për pasionin e tij për makinat luksoze.
Tani ai i ka shtuar koleksionit të tij mbresëlënës një model spektakolar dhe unik, të frymëzuar nga klubi i tij aktual, Saudi Al Nassr.
Është një Mercedes-AMG G63 Cabriolet i modifikuar, një model jashtëzakonisht i rrallë që u personalizua posaçërisht për futbollistin nga Refined Marques. Edicioni i kufizuar i kësaj makine ka vetëm 20 njësi të prodhuara në të gjithë botën.
Ky SUV ka një çati të butë, e cila është një gjë e rrallë për SUV-të masive, dhe është gjithashtu specifik për dyert e pasme që hapen prapa për hyrje më të lehtë në automjet. Edhe pse "G-Class" standarde është tashmë një automjet luksoz, vlera e këtij versioni të personalizuar vlerësohet në një shifër marramendëse prej 1.32 milion dollarësh (1.12 milion euro).
Ajo që e bën këtë makinë edhe më të veçantë për Ronaldon janë aksesorët e personalizuar estetikë. Mjeti është i lyer me ngjyrat dalluese të verdha dhe blu të Al Nassr, ndërsa pragjet e dyerve kanë pllaka të personalizuara me inicialet dhe numrin e fanellës së tij - "CR7".
Kjo blerje ekstravagante nuk është për t'u habitur duke pasur parasysh fuqinë e jashtëzakonshme financiare të portugezit.
Falë sukseseve historike në klube të tilla si Manchester United dhe Real Madrid, një kontrate multimilionëshe në Arabinë Saudite dhe një marke të fortë personale, pasuria e tij sot vlerësohet në rreth 1.4 miliardë dollarë (1.19 miliardë euro).
Mercedesi i ri do t’i bashkohet kështu flotës tashmë të famshme të makinave, e cila përfshin modelet më të shtrenjta të Bugatti-t, Ferrari-t dhe Lamborghini-t.
Ndërsa Ronaldo feston "kafshën" e tij të re mbi katër rrota, ai përballet me një fund të tensionuar të sezonit në fushë. Ekipi i tij, Al Nassr, aktualisht kryeson kampionatin saudit me 79 pikë dhe mban në dorë fatin e titullit.
Ata kanë nevojë për dy fitore të tjera për të siguruar kampionatin, me kusht që njëra prej tyre të jetë kundër rivalit të tyre më të madh, Al Hilal, i cili është i dyti me 74 pikë dhe një ndeshje më pak të zhvilluar.
Ndeshje vendimtare i presin të enjten, më 7 maj, kur do të përballen me Al-Shabab në stadiumin King Fahd, dhe të martën, më 12 maj, kur do të presin në shtëpi Al Hilal në një derbi të madh që mund të zgjidhë çështjen e një kampioni të ri. /Telegrafi/
